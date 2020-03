Horizon Zero Dawn pour PC a suscité la controverse

Horizon Zero Dawn pour PC a été répertorié sur Steam et son lancement a été confirmé. pour cet été. Nous n’avons pas de date de sortie définitive, mais il est clair que son arrivée devrait avoir lieu entre les mois de juin et août.

La nouvelle a été reçue avec enthousiasme par les joueurs compatibles qui ont voulu jouer à Horizon Zero Dawn ne pas avoir de PS4Et c’est que, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, ce titre était une exclusivité pour la console Sony depuis son lancement en février 2017.

Malheureusement, tout le monde n’a pas été aussi compréhensif. Certains utilisateurs de PS4-PS4 Pro ont réagi très négativement à l’annonce d’Horizon Zero Dawn pour PC, à tel point que nous avons pu voir Divers “folies” sur les réseaux sociaux comme Twitter. Sam Sharma, producteur du jeu dans sa version pour la console Sony, s’est mobilisé pour mettre un peu d’ordre et de bon sens, et a dit quelque chose de très intéressant:

Nous avons fait un jeu, Horizon Zero Dawn, vous avez apprécié. Maintenant, d’autres personnes pourront en profiter. Est-ce que cela vous enlève le temps que vous avez apprécié le jeu? Soyez gentils avec vous-mêmes. Le temps qu’ils ont apprécié le jeu ne sera pas affecté car d’autres personnes pourront y jouer ».

Il est clair que Sharma a adopté une posture raisonnable, mais il est également compréhensible que certains utilisateurs de PS4-PS4 Pro se sentent “inquiets” en voyant que leurs jeux exclusifs commencent à arriver sur PC, car ceux-ci ont marqué une valeur importante lorsqu’il s’agit d’opter pour la console Sony, et Lorsque cette exclusivité est perdue, ladite valeur est complètement diluée.

L’arrivée d’Horizon Zero Dawn sur PC marque un tournant

Et cela affecte non seulement la stratégie que nous verrons de Sony et des grands éditeurs dans les années à venir, mais aussi cela a des implications importantes pour les joueurs et les développeurs.

Les développements exclusifs du jeu triple A représentent un énorme investissement qui n’est pas toujours facile à récupérer. En adoptant cette approche pour exclusivités à durée limitée entre PC et consoles est atteint faire un meilleur usage de ce type de développement.

Afin de ne pas perdre complètement la valeur offerte par cette exclusivité appliquée aux consoles Sony, il maintiendra une limitation temporaire, c’est-à-dire que ses exclusivités arriveront d’abord sur PS4 (et à l’avenir sur PS5), et n’auront de version PC que plus tard, comme minimum, un an.

Microsoft a adopté une approche plus ouverte, car ses exclusivités atteignent simultanément PC et Xbox One. Cependant, ces exclusivités n’atteindront pas d’autres consoles, c’est-à-dire que les exclusivités Sony et Microsoft n’apparaîtront pas sur les consoles concurrentes, uniquement sur PC.

Horizon Zero Dawn figurera de plus sur la liste des exclusivités temporaires S’étendra bientôt avec l’arrivée de Death Stranding sur PC et Final Fantasy VII Remake, bien que ce dernier ne sera pas compatible avant avril de l’année prochaine.

