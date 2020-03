Housse en cuir pour MacBook Pro – Picaso Lab bat Apple

Si vous cherchez un étui en cuir pour MacBook Pro, celui d’Apple officiel à 199 $ est magnifique, mais notre examen a révélé qu’il avait deux inconvénients.

Mon plus gros reproche avec le MacBook Pro Leather Sleeve, en dehors du facteur de coût évident, est qu’il n’est pas conçu pour être utilisé de concert avec un câble de chargement USB-C […] Même si vous allez à contre-courant (hé) et que vous placez le MacBook Pro à l’intérieur de la pochette «à l’envers», les ports USB-C seraient toujours trop enfoncés à l’intérieur du boîtier pour se connecter à un câble de chargement USB-C tout à l’intérieur…

Une plainte secondaire est que le bord inférieur de la manche peut être inconfortable à tenir, car un bord dur est créé là où les deux morceaux de cuir sont cousus ensemble. Avec un MacBook Pro de 3 livres à l’intérieur, je l’ai trouvé légèrement inconfortable à transporter avec le bord enfoncé dans mes doigts.

La nouvelle housse Picaso Lab MacBook Pro offre la même qualité qu’Apple, mais sans aucun inconvénient. La société offre une garantie à vie sur ses produits et Steve Wozniak est un fan réputé.

J’ai déjà testé la housse en cuir pour iPad de l’entreprise, ce que j’ai aimé – bien que celle de Brydge soit finalement mon option préférée grâce à la conception plus subtile. Cette fois, j’ai testé un design plus discret. La version que j’ai essayée est pour le MacBook Pro 16 pouces.

Look & feel

La société propose une gamme d’options de couleurs différentes. La version que j’ai testée est un extérieur marron foncé, avec des surpiqûres assorties; intérieur en feutre gris; et fermoirs mousquetons rouges.

C’est encore du beau cuir Napa, et les coutures sont une œuvre d’art.

Il est doux au toucher et confortable à tenir.

Vous pouvez choisir de faire graver votre nom au laser dans le cuir. C’est très discret et c’est une option gratuite – même si je ne suis pas personnellement un fan de la police Mistral. Myriad Pro est une autre option.

Utilisé

Comme avec tous ces étuis en cuir, c’est un ajustement relativement serré à l’état neuf, mais se desserrera avec le temps. Laisser votre MacBook Pro dans la housse pendant la nuit aide à le casser.

Le desserrage progressif est l’endroit où ces fermoirs à ressort entrent en jeu. Pour se prémunir contre l’inquiétude du glissement du MacBook, il y a deux fermoirs en cuir. Ceux-ci sont fixés en permanence sur un côté, avec un support rotatif, et ont une fermeture à bouton-pression de l’autre côté.

Les attaches se ferment avec un son et une sensation très satisfaisants! Je n’ai jamais eu peur qu’ils se défassent, mais ils sont également faciles à ouvrir en faisant glisser la languette en cuir.

Les ports USB-C les plus à l’arrière sont accessibles lorsque la machine est dans le manchon, ce qui permet de la charger sans la retirer. La prise casque est également accessible, si jamais vous devenez aussi fou que moi et que vous vous retrouvez à utiliser votre MacBook comme un lecteur mp3 surdimensionné (longue histoire…).

La manche est suffisamment épaisse pour offrir une grande assurance pour la protection contre les chocs, et la doublure en feutre protège contre les rayures.

Bien sûr, il ajoute de l’encombrement à l’ordinateur portable, mais il s’insère confortablement dans la fente pour ordinateur portable dans mon sac à vélo, ainsi que dans mon bagage à main lorsque vous voyagez.

Quelle pochette en cuir MacBook Pro?

La pochette d’Apple est de 179 $ pour les modèles 13 pouces, 199 $ pour les modèles 15 et 16 pouces.

Les pochettes Picaso Lab coûtent 108 $ pour les versions 13 pouces et 128 $ pour les versions 15 et 16 pouces.

En termes de qualité du cuir et de la finition, je dirais qu’il n’y a rien à choisir entre les deux. Le manchon Apple est un peu plus mince, tandis que le Picaso offre plus de praticité, de confort et de sécurité – à un prix inférieur. La combinaison de tous ces facteurs signifie pour moi que Picaso gagne.

La pochette en cuir Picaso Lab MacBook Pro est disponible sur le site Web de la société au prix de 108 $ ou 128 $, selon le modèle. Vous pouvez économiser 10% en utilisant le code promo 9to5Mac10.

