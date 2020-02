HP Elite Dragonfly, analyse: caractéristiques et avis

HP renouvelle sa gamme professionnelle vétéran Elitebook, désormais Elite, et est entièrement lancée vers la version convertible, une demi-tablette portable deux en un qui, avec le nom Dragonfly, est sortie en septembre 2019. Elle est disponible depuis janvier 2020 avec plusieurs modèles ultralégers et convertibles.

Il y a deux façons d’affronter un ordinateur portable deux en un comme le HP Elite Dragonfly. De l’enthousiasme ou de la méfiance. En tant que passionné, c’est tout à fait une expérience de jouer pour la première fois un appareil qui sert d’ordinateur portable et de tablette, pliez les deux parties afin que vous puissiez utiliser le clavier et l’écran tactile, simplement l’écran ou profiter de la base du clavier pour placer l’écran debout . Et de la méfiance, lorsque vous les voyez avec un appareil qui veut couvrir deux fronts, je me demande si elle atteindra son objectif ambitieux ou si elle restera sur la route légitimant le dicton qui dit qui couvre bien les petites compressions.

Dans les deux cas, vous devez gérer HP Elite Dragonfly de trois manières différentes. Vous devez d’abord considérer s’il se réunit comme un ordinateur portable. Ensuite, si vous faites la même chose qu’une tablette. Et, troisièmement, si la commutation entre les deux appareils est confortable ou, au contraire, c’est une perte de temps si nous la comparons avec le fait d’avoir les deux gadgets séparément.

Du point de vue de son prix et si l’on énumère toutes ses fonctionnalités, le HP Elite Dragonfly Il offre une alternative professionnelle, un design élégant, doux au toucher et facile à transporter grâce à ses dimensions et son poids léger. Une alternative tout-terrain à Surface Laptop, son équivalence dans le catalogue des Microsoft, qui est complétée par une sélection d’éléments logiciels et matériels de sécurité et d’utilitaires de marque domestique qui HP Elite Dragonfly contre Surface, mettant en évidence le lecteur d’empreintes digitales, plus agile que la reconnaissance faciale et, surtout, la possibilité de littéralement plier écran et clavier jusqu’à quatre positions différentes lorsque vous l’utilisez comme ordinateur portable ou tablette, avec ou sans stylet sans fil.

Conception polyvalente

Lorsque HP nomme le Elite Dragonfly En tant qu’ordinateur portable tactile convertible, il définit parfaitement ce qu’est cet ordinateur. Premier ordinateur portable compact 13’3 pouces conçu pour occuper le moins possible et peser suffisamment pour le manipuler avec vos mains sans le soutenir si vous le souhaitez. À propos toucher Il le fait de loin, à la fois avec les doigts de sa main et avec son stylo sans fil. Nous pouvons conduire Windows appuyer sur l’écran ou, si nous le souhaitons, effectuer des tâches telles que dessiner, retoucher des photos ou éditer une vidéo à l’aide du crayon, ce qui offre une plus grande précision.

Et sur cabrioletle HP Elite Dragonfly joint l’écran tactile avec le clavier et d’autres composants internes avec deux charnières qui permettent pliez l’ordinateur portable à 360 degrés. Ainsi, vous pouvez l’utiliser comme un ordinateur portable à utiliser, pris en charge sur une table ou une surface fixe, ou comme une tablette de trois manières différentes, que vous souhaitiez le laisser couché ou debout avec le clavier comme support de dock ou de pied.

Dans un équilibre pas toujours facile entre design minimaliste et la variété des fonctions, la HP Elite Dragonfly intègre, avec des éléments de base tels que l’écran tactile et le clavier rétro-éclairé, une caméra HD avec verrouillage, deux microphones internes, deux antennes sans fil Wi-Fi 6, lecteur d’empreintes digitales empreintes digitales, pavé tactile, sortie HDMI, port USB 3.1, sortie audio qui sert également à connecter un microphone externe et deux ports USB-C avec lesquels, en outre, la batterie de l’ordinateur portable est chargée.

Ce n’est pas trop faire l’éloge du choix des couleurs, cette fois libellule bleue sur tous les modèles en clin d’œil au nom de l’appareil, Libellule. Pour le reste, les formes extérieures suivent la ligne initiée par le MacBook Air et que les ordinateurs portables plus légers imitent, étant la meilleure option pour tirer le meilleur parti de l’espace disponible.

Un ordinateur portable compact

La première utilisation que nous ferons de HP Elite Dragonfly C’est comme un ordinateur portable. Portable, ultraléger et compact, car à son poids d’un kilogramme seulement, nous devons tenir compte de ses dimensions, d’environ 30,43 x 19,75 x 1,61 centimètres. Dans ces dimensions, nous aurons un écran tactile de 13’3 pouces Full HD IPS, d’environ 33’8 centimètres, qui offre une résolution maximale de 1920 x 1080 et un luminosité entre 400 et 1000 nits selon le modèle.

À l’intérieur, processeur Intel Core de 8e génération, i5 ou i7 selon le modèle, carte graphique Intel UHD 620 intégrée de 1 Go, stockage SSD de 512 Go avec accélération PCIe NVMe Intel Optane de 32 Go, mémoire RAM entre 8 et 16 Go selon le modèle, prise en charge de Wi-Fi 6 et Bluetooth 5, Webcam HD 720p, les capteurs de lumière ambiante habituels, gyroscope, magnétomètre et gyroscope, batteries lithium-ion internes et, suivant les tendances, il manque un lecteur de disque.

Le son mérite également l’attention. Malgré la taille et les dimensions du HP Elite Dragonfly, a jusqu’à quatre haut-parleurs stéréo Bang & Olufsen, fabricant à qui nous devons également le microphone avant multi-matrice interne.

Après avoir examiné la liste des caractéristiques techniques, la question est évidente, allez-vous HP Elite Dragonfly avec tout ce que nous jetons? En théorie, voir le matériel intégré Dans cet ordinateur portable, il remplit pleinement ses différentes fonctions, compte tenu du fait ordinateur portable professionnel. Des tâches bureautiques de base à l’édition d’images, de vidéos ou de sons, en travaillant sur Internet, etc.

En passant en revue les tâches habituelles avec n’importe quelle équipe de cette classe, le seul aspect dans lequel quelque chose peut être demandé est la carte graphique, qui bien qu’elle puisse faire face à la plupart des jeux vidéo, elle peut échouer avant les titres comme Gears 5 ou Forza Horizon 4, que nous pouvons jouer de toute façon mais sans comprimer ses possibilités graphiques. Dans l’ensemble, j’insiste pour qu’être ordinateur portable polyvalent ultraléger professionnel, exiger que vous vous conformiez également en tant qu’ordinateur portable de jeu serait excessif.

Une tablette professionnelle

Nous avons déjà vu que le HP Elite Dragonfly remplit plus que sa mission d’ordinateur portable. Mais la plupart de ses avantages résident dans le fait tablette tactile avec lequel nous pouvons interagir avec les doigts de votre main ou avec votre stylo sans fil.

En plus des fonctionnalités que nous avons vues auparavant, à la fois dans la qualité et la taille de l’écran et dans sa conception, ce qui vous permet de plier l’écran jusqu’à 360 degrés en ce qui concerne le clavier et d’autres composants internes, tels que la tablette HP Elite Dragonfly Il vous permet d’effectuer des tâches professionnelles au-delà de l’utilisation ludique que nous pouvons vous donner.

La seule chose qui peut être critiquée, en mode tablette, c’est qu’elle est un peu lourde à manipuler exclusivement avec les mains. D’où placez-le sur une surface stable Soyez la meilleure option. De plus, l’écran s’adapte à la position dans laquelle vous tournez le bureau Windows afin que vous puissiez le voir correctement dans chacune des quatre positions qu’il prend en charge.

D’un autre côté, bien que pliant le HP Elite Dragonfly 360 degrés, le clavier est désactivé pour utiliser le mode tablette exclusivement, dans des actions comme d’habitude comme déverrouiller l’écran, nous sommes obligés de aller au clavier ou au lecteur d’empreintes digitales, si c’est l’option choisie pour une telle occasion. Un petit inconfort auquel on s’habitue.

Malgré ces deux détails, ses 13’3 pouces et la possibilité de interagir avec le stylet sans fil Ils facilitent des tâches telles que le dessin, la conception ou l’illustration avec les nombreuses applications disponibles en ligne ou pour Windows 10, le système d’exploitation choisi par HP. Ainsi, nous avons non seulement une tablette à utiliser pendant notre temps libre ou pour consommer du contenu audiovisuel, mais elle se comporte également plus que bien pour tâches professionnelles comme une édition graphique grâce à l’adéquation du stylet sans fil et du matériel intégré.

Amélioration de Windows

Jusqu’à présent, j’ai parlé de matériel, mais le logiciel influence également le comportement de tout appareil que nous avons entre nos mains. A cette occasion, le HP Elite Dragonfly a Windows 10 Pro Comme système d’exploitation par défaut. Cela comporte tous ses avantages mais aussi certains de ses inconvénients, qu’on le veuille ou non. Quelque chose que nous ne pouvons pas reprocher à HP.

Oui, nous pouvons, d’autre part, remercier HP que l’expérience avec Windows est différente de ce que nous pouvons avoir d’un autre ordinateur portable ou de bureau, et c’est comme d’habitude, HP intègre son propre logiciel, quelque chose que vous verrez dès la première fois que vous allumerez HP Elite Dragonfly, puisque chaque fois que vous l’allumez, le démarrage est surveillé par HP Sure Start.

Ainsi, Windows 10 Pro a des améliorations telles que pilotes officiels HP, essentiel pour tout le matériel dont nous avons parlé longtemps et difficile à travailler correctement dès le premier instant, et cela couvre ses propres éléments tels que l’appareil photo, le lecteur d’empreintes digitales ou le système audio. Sur ce dernier point, Bang & Olufsen Propose son propre outil de gestion du son. De plus, l’utilisation de la batterie offre une mode d’optimisation spécifique car quand il nous reste quelques minutes, en tirer encore plus.

Cependant, ce niveau de personnalisation du logiciel a ses avantages et ses inconvénients. La première fois que vous allumez votre nouveau HP Elite Dragonfly, en plus de l’assistant de configuration de Windows 10, vous les verrez avec le Assistants HP pour configurer le stylet sans fil et mettre en œuvre les mesures de sécurité proposées par HP via son logiciel HP Client Security et qui, entre autres, est utilisé pour stocker des mots de passe, des données bancaires ou d’achat. De toute évidence, vous êtes libre de l’utiliser ou d’utiliser des alternatives telles que Lastpass ou Dashlane. Ce logiciel est complété par d’autres tels que HP SureClick ou HP Sure Run, qui étendent la sécurité de Windows 10 via son pare-feu et son antivirus par défaut. À cet égard, il est apprécié que démonstrations non incluses ou des logiciels tiers d’utilité douteuse, à l’exception de ceux de Windows, tels que Office.

Bref, le HP Elite Dragonfly Il est accompagné de Windows 10 Pro avec le logiciel HP, très utile à moyen et long terme mais il peut être gênant pour les premiers jours d’utilisation. Dans tous les cas, si vous n’êtes pas intéressé par certains de ces outils et préférez une version plus propre de Windows 10, vous pouvez les désinstaller Comme tout autre programme ou application Windows.

conclusion

Au risque d’avoir laissé quelque chose dans l’encrier, je pense qu’avec tout ce qui est expliqué dans cette analyse, il est clair que HP Elite Dragonfly Il remplit ses objectifs ambitieux. C’est un ordinateur portable ultra léger très complet pour toutes sortes de tâches et fonctionne également comme une tablette professionnelle.

Le choix des charnières pour pliez l’appareil à 360 degrés Cela peut être discutable, mais à mon avis, c’est une solution plus pratique et durable que de séparer les deux éléments et de les rapprocher. De plus, cette option est plus confortable si nous l’utilisons à l’extérieur, car nous n’avons pas à surveiller deux éléments mais à nous concentrer sur un.

Sinon matériel et logiciel ils se comportent plus que correctement dans la plupart des situations, et à l’exception de quelques petites plaintes spécifiques, c’est une bonne option pour s’amuser, travailler ou créer du contenu graphique ou audiovisuel, que vous soyez à la maison, au bureau ou pour une promenade dans votre ville.

Je ne sais pas quels sont les plans d’amélioration dans les futures versions, mais étant donné que HP Elite Dragonfly Il s’agit de la deuxième génération tactile et convertible, avec quelques mois de différence entre les deux, HP a atteint un appareil deux-en-un très mature, adapté aux tendances actuelles et que peu ou rien n’a envie de la concurrence.

Avantages

Design compact, élégant et fonctionnel

Écran tactile avec et sans crayon

Quatre positions, ordinateur portable ou tablette

Propre logiciel de maintenance et de sécurité

Il fonctionne bien dans tous les domaines

Inconvénients

Graphismes précipités dans certains jeux futurs

Quelque chose de lourd à tenir avec ta main

Le logiciel préinstallé peut être excessif