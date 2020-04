HP ENVY 17 est mis à niveau vers Intel Core de 10e génération

Après le grand nombre d’annonces présentées la semaine dernière, HP a enfin révélé mise à jour de votre ordinateur portable HP ENVY 17, destiné aux créateurs de contenu, au nouveau Intel Core Ice Lake de 10e génération et à la nouvelle génération de GPU NVIDIA MX.

En maintenant les lignes de conception de la famille, le nouveau HP ENVY 17 comportera un affichage de 17,3 pouces et un panneau IPS WLED avec des résolutions UHD jusqu’à 4K. On notera cependant une plus grande utilisation de la surface grâce à la réduction des biseaux, atteignant un ratio écran / corps de 86%; en plus d’une réduction générale de l’ordinateur portable, réduisant son épaisseur et son poids à seulement 1,98 centimètres et 2,72 kilogrammes.

Cependant, cela maintiendra la présence des doubles haut-parleurs Bang & Olufsen et d’un clavier rétro-éclairé, à côté desquels il sera intégré un lecteur d’empreintes digitales et des commandes dédiées pour l’obturateur de la caméra et la coupure du microphone.

Donc, la grande nouvelle viendra avec le processeur susmentionné Processeur quadricœur Intel Core i7-1065G7 et passage à la carte graphique NVIDIA GeForce MX330, soulignant également une configuration allant jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 et une section sur la connectivité sans fil avec l’inclusion d’un nouveau chipset WiFi 6 et d’une mise à jour Bluetooth 5.0.

Enfin, la présence d’un port USB Type C et jusqu’à trois ports USB Type A se distingue, dont l’un sera également soutenu par Technologie HP Sleep and Charge pour charger des périphériques même lorsque le HP ENVY 17 est éteint.

Pour le moment HP n’a pas officiellement annoncé Le renouvellement ou les options disponibles du nouveau HP ENVY 17, bien que certains constructeurs américains aient déjà confirmé la présence de ce modèle avec 12 Go de RAM et un SSD de 512 Go au prix de 1 249 $ (environ 1156 euros). De son côté, HP devrait prochainement ajouter ce nouvel ordinateur portable avec toutes ses options de configuration sur son site officiel.