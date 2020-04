HP ENVY 2020, ordinateurs portables et convertibles entièrement rénovés

HP a annoncé la nouvelle série ENVY 2020 et comme prévu, elle arrive avec nouvelles intéressantes et très bien rénovées dans toutes ses sections, extérieurement et intérieurement.

La série comprend portable et convertible pour la consommation avec des versions de 13 à 17 pouces; conception, épaisseur et autonomie améliorées; avec les derniers processeurs Intel ou AMD; les dernières normes de connectivité et options d’affichage avec des panneaux OLED et une résolution 4K. Nous les examinons.

HP ENVY 15

Le plus puissant des modèles présentés et avec lequel HP cible des modèles comme le MacBook Pro et l’ordinateur portable Windows haut de gamme. Il est basé sur un écran de 15,6 pouces avec l’option d’un panneau OLED, HDR-400 avec 600 nits de luminosité, prend en charge 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 et une résolution 4K native. Il offre un contraste de 100 000: 1, est certifié VESA et calibré en usine pour répondre à la norme Delta E <2.

Utilise les processeurs Intel Comet Lake «H» de dixième génération jusqu’aux plus puissants de la série, le Core i9-10980HK 8 core et 16 threads. HP lance une solution thermique personnalisée avec une chambre à vapeur et deux ventilateurs de 12 volts, qui prétend fournir jusqu’à 33% de performances de processeur accrues, nous supposons grâce à des techniques d’overclocking.

La section graphique traite d’un NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q, aux côtés de la technologie HP Dynamic Power, qui répartit intelligemment la puissance entre le CPU et le GPU. La section mémoire est complétée avec jusqu’à 32 Go DDR4-2933 et pour le stockage, elle dispose de deux emplacements M.2 pour monter des SSD PCIe en RAID.

Également mis à jour, il est connecté à la norme Wi-Fi 6 comme point fort, avec Bluetooth 5.0, deux ports USB Type-C avec prise en charge de Thunderbolt 3, deux autres USB 3.1 Type-A, une sortie HDMI 2.0a, un lecteur d’empreintes digitales et un Webcam fermée pour protéger la confidentialité.

Comme le reste du HP ENVY 2020, il lance également un nouveau clavier tout-en-un, qui comprend des boutons d’accès facile pour l’alimentation, l’obturateur de l’appareil photo, un microphone silencieux, un lecteur d’empreintes digitales et un accès direct à l’outil de contrôle, HP Command Center. Une autre nouveauté est HP QuickDrop, un logiciel qui transfère des créations numériques, des documents, des notes, des sites Web, des adresses et plus encore à travers une variété d’appareils: PC, iPhone, Android ou tablette.

HP promet un autonomie jusqu’à 16,5 heures et une charge rapide avec HP Fast Charge, qui offre une charge de 50% en 45 minutes. Son châssis est en aluminium avec un design en diamant et c’est le premier Envy qui comprend une couche de verre pour protéger l’écran tactile des configurations qui l’incluent. Il ne manque rien à cet ordinateur portable qui devra être pris en compte cette année. Et aussi bien pour les jeux que pour la création, puisque la firme se concentre sur les deux modes d’utilisation. Il sera proposé avec Windows 10 préinstallé comme le reste de la série.

HP ENVY x360 15

C’est le version convertible de la précédente et comme toute la série “x360”, il se caractérise par un système de charnières qui permet de faire pivoter l’écran jusqu’à 360 degrés pour favoriser différents modes d’utilisation, de l’ordinateur portable à la tablette.

Son écran est un écran tactile multipoint IPS de 15,6 pouces avec support de stylet et résolution FHD. Il propose également un panneau OLED 4K en option. HP offrira la possibilité de le motoriser avec des processeurs Intel Core i5 ou Core i7 (dixième génération) ou des processeurs AMD Ryzen 4000. Les modèles Intel ont des graphiques jusqu’à Iris Plus et les versions AMD utilisent des GPU Radeon.

Sa connectivité comprend les ports Wi-Fi 6, Bluetooth 5 et USB Type-C, tandis que le système audio est alimenté par Bang & Olufsen. La taille du pavé tactile a augmenté de 17% et il lance également le nouveau clavier “tout-en-un” que HP a publié pour toute la série.

HP ENVY 13 et ENVY x360 13

Ce sont les modèles les plus mobiles de la série, aux formats portable et convertible respectivement, avec une taille de Écran de 13,3 pouces et une empreinte réduite à 11 pouces en raison de la découpe des lunettes implémentées, de leur épaisseur et de leur poids, et d’un rapport écran-châssis de 88%.

La version portable peut équiper des processeurs Core i5 ou Core i7 de 10e génération de la série “G” fabriqués dans des processus de 10 nm, Lac de glace. Vous pouvez équiper jusqu’à 16 Go de mémoire DDR4-2666 / DDR4-3200 et utiliser des SSD M.2 NVMe pour le stockage interne. Pour améliorer la partie graphique, en plus de celles intégrées au processeur (Intel UHD ou Iris Plus selon le modèle), vous pouvez monter une NVIDIA GeForce MX330.

La section du connectivité Il est tout aussi complet que les modèles précédents, avec un port Thundebolt 3, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5, deux autres ports USB Type-A, USB 3.1, lecteur d’empreintes digitales, prise en charge de carte SD, haut-parleurs stéréo et webcam. Sa batterie est de 51 watts et HP promet une autonomie allant jusqu’à 15 heures et un système de charge rapide.

La version convertible monte un panneau avec technologie multi-touch de même taille, résolution FHD et stylet inclus. En plus du format, le gros changement devant l’ordinateur portable est le utilisation de processeurs AMD Graphiques Ryzen 4000 et Radeon. Il a la même mémoire et la même capacité de stockage PCIe, le lecteur d’empreintes digitales et les ports USB Type-C et Type-A, mais il ne prend pas en charge Thunderbolt ou la nouvelle norme Wi-Fi 6. L’autonomie déclarée est la plus élevée de toute la série et monte à 19,5 heures.

HP ENVY 17

C’est le plus grand en taille de la série, mais pas en puissance. Curieusement, cet honneur a été réservé à l’ENVY 15, la véritable star de la série. C’est le seul que nous connaissions jusqu’à présent car il a été divulgué il y a quelques semaines et est basé sur un Écran de 17,3 pouces et options de panneau IPS WLED avec des résolutions FHD ou 4K.

Utiliser des processeurs Intel Core i7-1065G7 Carte graphique dédiée 10nm Ice Lake et NVIDIA GeForce MX330. Vous pouvez équiper jusqu’à 32 Go de mémoire DDR4 et des disques SSD internes pour le stockage interne alimenté par la mémoire Intel Optane.

Comme le reste, la section connectivité a été mise à jour avec un module sans fil pour Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Sa taille permet de monter un clavier numérique supplémentaire, rétro-éclairé et renouvelé comme dans le reste de la série. Il ajoute un bon nombre de ports USB Type C et A, sortie HDMI, a une autonomie déclarée de 9 heures et un système de charge rapide. Son châssis a été abaissé par rapport à la version précédente et laisse un poids de 2,72 kilogrammes.

HP ENVY 2020, disponibilité et prix

HP ENVY 15 sera disponible en juin sur HP.com et sur le canal de vente au détail au prix de base de 1 349 $.

HP ENVY x360 15 (Intel) sera disponible en mai avec un prix de base de 849 $.

HP ENVY x360 15 (AMD) sera disponible en mai avec un prix de base de 699 $.

HP ENVY 13 sera disponible sur toute la chaîne HP en mai à partir de 999 $.

HP ENVY x360 13 est attendu en mai à partir de 699 $.

HP ENVY 17 est désormais disponible sur le portail HP et le canal de vente au détail pour certaines régions, à partir de 1099 $.