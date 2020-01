HP met à niveau sa gamme éducative avec quatre nouveaux Chromebooks bon marché pour les salles de classe

Apple pourrait être contrarié (et peut-être un peu envieux) en ce qui concerne le succès massif de Google dans l’éducation, avec plus de 30 millions de Chromebooks en classe à ce jour. Aujourd’hui, HP dévoile quatre autres modèles pour sa gamme éducative dans des tailles de 11 à 14 pouces, des conceptions sportives résistantes aux étudiants, la même intégration profonde de G Suite for Education et des prix qui commencent tous à moins de 300 $.

Chromebook HP 11 G8 EE et 11A G8 EE

Deux des Chromebooks, le 11 G8 EE et le 11A G8 EE, sont presque identiques. Ce sont deux modèles durables de 11 “avec des claviers anti-éclaboussures, testés pour résister à des chutes de hauteurs variables et validés avec des protocoles de test spécifiques (HP Total Test Process et MIL-STD 810G). Ils ont même une option d’écran tactile HD IPS anti-reflets , bien qu’ils ne soient pas tactiles dans les configurations les moins chères.

La différence se résume au chipset: le 11UNE possède un APU AMD double cœur (A6-9220C 1,8 GHz ou 1,6 GHz A6-9120C), tandis que le 11 possède des options Intel double et quadricœur (N4000, N4020, N4100, N4120).

Les prix du 11 G8 EE commencent à 259 $ et sont disponibles dès maintenant. Le 11A propulsé par AMD sera disponible en février, prix à déterminer.

Chromebook HP x360 11 G3 EE

Le nouveau Chromebook HP 2-en-1 11 “est uniquement livré avec des chipsets Intel, et il complète les deux autres unités 11” avec une conception rotative, un stylo / numériseur Wacom EMR actif en option et deux caméras. Les spécifications correspondent par ailleurs au 11 G8 EE à processeur Intel (donc je ne les répéterai pas ici), bien qu’il y ait une légère bosse en épaisseur et en poids, il est livré avec une caméra supplémentaire “orientée vers le monde” curieusement intégrée dans le repose-mains, et vous êtes coincé avec un écran IPS, que vous le vouliez ou non.

Les prix du Chromebook HP 2 x 1 11 x360 G3 EE commencent à 299 $ et sont disponibles dès maintenant.

Chromebook HP 14 G6

Le plus grand des nouveaux Chromebooks destinés à l’éducation est le Chromebook HP 14 G6, son amélioration de sixième génération par rapport au G5. Sur le papier, cela semble assez similaire, avec une bosse à ses chipsets Intel disponibles, ce qui le porte à la série N4000. Il offre également de plus grandes capacités de stockage en option, jusqu’à 128 Go, et des ports USB Type-A plus rapides.

Les spécifications complètes sont juste en dessous:

Les prix du modèle 14 “commencent à 289 $, et il est disponible à l’achat maintenant.

HP défend la durabilité pédagogique de tous les nouveaux Chromebooks 11 “avec ce qu’il appelle des touches” anti-crochetage “qui résistent aux efforts des étudiants pour les détacher, et ils disposent tous d’un design qui peut survivre aux éclaboussures et aux chutes – dans des limites raisonnables. les spécifications ne les placent pas parmi les Chromebooks les plus rapides que nous ayons vus, les étiquettes de prix éminemment abordables sont beaucoup plus susceptibles de plaire aux services informatiques de l’école et aux contraintes budgétaires.

Les parties intéressées peuvent obtenir la plupart de ces modèles dès maintenant, bien que l’unité 11 “équipée d’AMD ne soit disponible que plus tard.