HP offre une protection avancée contre les menaces aux PME et aux travailleurs à distance

HP Inc a annoncé un certain nombre de nouvelles solutions de sécurité avancées conçues pour fournir aux entreprises, aux PME et aux travailleurs à distance une protection complète contre les menaces.

Les nouvelles offres de la société incluent HP Pro Security Edition, HP Proactive Security et HP Sure Click Enterprise.

HP Pro Security Edition offre aux PME une isolation avancée des applications et une protection approfondie des points de terminaison d’apprentissage sur les PC Windows 10. La suite de sécurité comprend également HP Sure Sense Pro qui fournit aux utilisateurs une solution de protection basée sur l’intelligence artificielle et HP Sure Click Pro qui offre une protection d’isolation pour les navigateurs, fichiers et applications.

HP Sure Click et HP Sure Sense se complètent et sont alimentés par un cloud d’apprentissage en profondeur qui est constamment connecté et met à jour le logiciel, isole les menaces et surveille la santé des applications. Cette solution complète de protection contre les menaces est même capable de répondre à toutes les cyberattaques connues et inconnues tout en combattant les menaces qui sont souvent ignorées par les logiciels antivirus traditionnels.

Protéger les entreprises de toutes tailles

HP Proactive Security est un service géré qui aide les PME à se défendre contre les cyberattaques sans avoir à modifier le comportement des utilisateurs ni à augmenter la charge de travail de leurs équipes informatiques. Le service offre une protection avancée qui est surveillée et gérée par des experts en cybersécurité de HP.

Les entreprises peuvent être tranquilles car leurs données et appareils sont sécurisés avec plusieurs couches de protection proactive qui appliquent des technologies avancées d’apprentissage en profondeur et d’isolement pour protéger les terminaux et aider à réduire les risques.

Conçu pour les entreprises et les organisations gouvernementales, HP Sure Click Enterprise protège les terminaux contre les attaquants les plus sophistiqués tout en fournissant des informations détaillées et en temps réel sur les menaces aux équipes de sécurité. La solution prend en charge tous les appareils Windows 8 et Windows 10 et protège également les informations d’identification de l’utilisateur contre les attaques de phishing.

Pour aider à prendre en charge la récente vague de travailleurs à distance et les protéger contre les menaces Web, e-mail et basées sur des documents, HP offrira gratuitement HP Sure Click Pro aux utilisateurs jusqu’au 30 septembre.

Le président des systèmes personnels chez HP Inc, Alex Cho a expliqué dans un communiqué de presse comment ces nouvelles solutions peuvent aider à protéger les entreprises de toutes tailles, en disant:

«Dans l’environnement actuel, le PC est plus pertinent que jamais et la sécurité est une préoccupation critique. Avec les menaces croissantes de cybersécurité, il existe un réel besoin de solutions de sécurité qui aident à protéger, détecter et récupérer. Les nouvelles offres de HP offrent une combinaison unique de cloud, d’intelligence artificielle et de ses technologies de sécurité renforcées par du matériel pour offrir un avenir plus protégé pour lutter contre les menaces de cybersécurité en évolution pour chaque segment d’activité – des entreprises en croissance aux grandes entreprises. »