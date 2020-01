HP présente son Dragonfly G2, des fonctionnalités vraiment top

HP il a présenté son nouveau convertible fin affaires, construit avec plastique recyclé et avec prise en charge de la saisie au stylet.

L’Italie verra probablement sa sortie en été à un prix pas encore connu, mais il tombera certainement dans la fourchette passionné du marché, également en raison de la excellent caractéristiques techniques.

L’écologie bien connue que HP a décidé d’utiliser rend également le tout plus précieux 82% des pièces mécaniques et cadre compris, est recyclé à l’aide de plastiques récupérésocéan.

Caractéristiques vraiment pas mal

Le cabriolet nouvellement présenté sera distribué avec trois affichages à bord possibles à savoir: FullHD IPS toucher avec la luminosité de 400 nits et 72% NTSC, Écran tactile FullHD avec la technologie HP Sure View et la luminosité de 1000 nits et 72% NTSC et enfin une version 4K UHD contact avec une luminosité de 550 nits et 95% sRGB.

En commun, la dispaly aura à la place la protection garantie par Verre Gorilla 5 et la possibilité de recevoir des entrées de stylet.

Pour différencier les différentes configurations, en plus des écrans, il y a aussi le processeur qui va tout déplacer.

Fondamentalement, nous aurons des processeurs avec une architecture Intel Comet Lake, avec le modèle haut de gamme qui réside dans le«Intel Core i7-10710U hexa-core.

Pour accompagner tout ce qu’ils penseront à un RAM extensible jusqu’à 16 Go DDR3-2133 et stockage jusqu’à 2 To via SSD PCIe NVMe.

La partie graphique sera gérée par le Processeur graphique Intel UHD 620

Les autres fonctionnalités “mineures” consistent en: a Jack 3,5 mm pour l’audio, Wifi 6 et Bluetooth 5.0 et soutien à un Carte SIM, Ce qui vous permet de déduire automatiquement la prise en charge de 4G LTE.

En fin de compte, l’ordinateur portable est équipé de 4 haut-parleurs Bang & Olufsen et une webcam un 720p.

Comme si cela ne suffisait pas, HP a déclaré que le modem serait ajouté l’été prochain Qualcomm Snapdragon X55 5G, qui garantira la prise en charge de nouveaux réseaux Internet.

Pour couronner le tout, le nouvel ordinateur portable domestique HP intègre une nouvelle technologie de nom tuile.

Cette technologie vous permettra d’insérer un puce de localisationet à l’intérieur de la fente M.2 du PC, qui, en se nourrissant à travers la batterie du cahier pliant, vous permettra de récupérer son position en tout temps, même avec l’ordinateur éteint, une fonctionnalité qui est certainement excellente en cas de perte.

Bien sûr cet ordinateur est un pur concentré de technologie, il suffit d’attendre son arrivée sur le marché et surtout, attention au prix.