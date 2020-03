HPE choisit AMD pour alimenter le supercalculateur El Capitan

HPE a annoncé qu’il fournira le supercalculateur exascale le plus rapide au monde pour la National Security Administration (NNSA) du département américain de l’Énergie (DOE).

Le nouveau supercalculateur, qui peut atteindre une vitesse record de deux exaflops, a été nommé El Capitan par le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) du DOE. Le supercalculateur devrait être livré au début de 2023 et il sera géré et hébergé par LLNL pour être utilisé par le LLNL, les laboratoires nationaux Sandia et le laboratoire national Los Alamos.

El Capitan permettra la simulation et la modélisation avancées afin de soutenir la fiabilité et la sécurité du stock nucléaire américain. HPE optimise le supercalculateur pour alimenter des simulations exploratoires 3D complexes et chronophages pour les missions NNSA que les supercalculateurs d’aujourd’hui ne sont pas en mesure de gérer avec succès. El Capitan permettra aux chercheurs d’explorer de nouvelles applications à l’aide de nouvelles charges de travail gourmandes en données, notamment la modélisation, la simulation, l’analyse et l’IA pour prendre en charge les futures missions NNSA.

Peter Ungaro, vice-président directeur et directeur général de HPC et de Mission Critical Solutions (MCS) chez HPE, a expliqué dans un communiqué de presse comment El Capitan sera utilisé pour déverrouiller des solutions aux problèmes les plus complexes d’aujourd’hui, en déclarant:

«En tant qu’industrie et en tant que nation, nous avons franchi une étape importante dans l’informatique. HPE est honoré de soutenir le Département américain de l’énergie et le Laboratoire national Lawrence Livermore dans une mission stratégique cruciale pour faire avancer la position des États-Unis en matière de sécurité et de défense. La puissance de calcul et les capacités de ce système représentent une nouvelle ère d’innovation qui ouvrira des solutions aux problèmes les plus complexes de la société et répondra à des questions que nous n’aurions jamais imaginées possibles. »

Propulsé par AMD

HPE a choisi AMD pour aider à alimenter le supercalculateur El Capitan du DOE et la société appliquera son expérience de l’industrie informatique haute performance au nouveau système.

El Capitan utilisera les processeurs AMD EPYC de nouvelle génération de la société, baptisés «Genoa», dotés du cœur de processeur «Zen 4». Ces processeurs prendront en charge la mémoire de nouvelle génération et les sous-systèmes d’E / S pour les charges de travail AI et HPC.

En termes de performances graphiques, les GPU Radeon Instinct de nouvelle génération basés sur une nouvelle architecture optimisée pour le calcul des charges de travail, y compris HPC et AI, seront utilisés dans le supercalculateur. Ces GPU utiliseront une mémoire à bande passante élevée de nouvelle génération et ont été conçus pour des performances d’apprentissage en profondeur optimales.

Tous les composants d’AMD au sein d’El Capitan seront reliés via une architecture AMD Infinity de 3e génération qui fournira une connexion à large bande passante et à faible latence entre les quatre GPU Radeon Instinct et le processeur AMD EPYC inclus dans chaque nœud du supercalculateur.

Le vice-président directeur et directeur général du groupe d’activités Datacenter et solutions intégrées chez AMD, Forrest Norrod a remercié HPE d’avoir choisi d’utiliser ses composants pour alimenter El Capitan, en déclarant:

«Nous sommes heureux de poursuivre notre longue aventure avec HPE dans le co-développement de technologies innovantes pour une gamme de solutions, et maintenant, pour le supercalculateur de classe exascale le plus puissant du monde. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec HPE pour réunir les processeurs AMD EPYC de nouvelle génération et les GPU Radeon Instinct avec le système Cray Shasta de HPE pour alimenter des charges de travail HPC et AI complexes et gourmandes en données pour El Capitan que les systèmes d’aujourd’hui ne peuvent pas gérer. »