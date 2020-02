HPE investit environ 10 millions de dollars en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour atteindre une croissance à deux chiffres

Hewlett Packard Enterprise (HPE) investit près de 10 millions de dollars aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite afin de réaliser une croissance à deux chiffres dans la région du Moyen-Orient.

À l’heure actuelle, la région contribue à environ 3%, mais la société américaine prend les bonnes pilules pour atteindre une croissance de plus de 10%.

HPE est l’unité commerciale de technologie d’entreprise qui a été séparée de la division PC et imprimantes de HP en 2015.

Parler à TechRadar Middle East, Wolfgang Egger, vice-président et directeur général de HPE Moyen-Orient et Afrique du Sud, a déclaré que les trois axes de croissance sont l’informatique de pointe, l’informatique hybride et GreenLake [everything-as-a-service].

«Nous croyons fermement que nous apportons de la valeur à cette région. Nous voyons le Moyen-Orient comme une région de croissance et de gros investissements vont dans la région. Nous avons deux bureaux aux EAU – un à Dubaï et à Abu Dhabi. Un bureau à Riyad, en Arabie saoudite, au Qatar, en Égypte et a une présence avec des partenaires à Bahreïn, au Koweït, à Oman, au Liban, en Jordanie, en Irak et en Libye », a-t-il déclaré.

Avec l’acquisition du leader du supercalculateur Cray, il a déclaré que cela les amènerait au niveau supérieur en ayant les composants logiciels interconnectés de Cray, propriété intellectuelle de Cray.

HPE, qui est un leader sur le marché des serveurs HPC, renforce sa position face à ses deux rivaux – Dell et IBM – avec l’acquisition de Cray pour 1,3 milliard de dollars l’an dernier.

«La région devrait disposer d’ordinateurs Cray cette année et contribuera aux cas d’utilisation de l’IA et à l’analyse des mégadonnées aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. La combinaison de HPE et de Cray offrira des avantages importants aux clients et des offres futures et créera de plus grandes opportunités de croissance pour nous », a-t-il déclaré.

HPE dispose d’ordinateurs hautes performances dans la région et voit les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte et le Qatar offrir des opportunités de croissance.

«Nous sommes en mesure de vendre des produits de superinformatique aux gouvernements, aux universités et aux entreprises clientes afin de répondre à l’ensemble de leurs besoins gourmands en données», a-t-il déclaré.

Modèle GreenLake d’ici 2022

Alors que HPE vise à devenir un fournisseur de plate-forme en tant que service de périphérie vers cloud, il a déclaré que la société investit 5 milliards de dollars dans le monde pour améliorer l’expérience utilisateur à la périphérie.

«Nous croyons fermement que d’ici deux ans, 75% des données générées à la périphérie ne verront jamais un centre de données pour calculer les données. Nous aidons les clients de la région à décider ce qui peut aller dans le cloud et ce qui ne peut pas. Nous l’appelons un «bon conseiller en matière de mélange» et c’est une propriété intellectuelle de HP. Nos logiciels peuvent accéder à l’environnement de l’entreprise et les aider dans leur parcours cloud », a-t-il déclaré.

Parlant de GreenLake, qui est une offre basée sur la consommation et unique dans l’industrie, il a déclaré que les clients peuvent engager une certaine quantité de matériel et de stockage sur site et payer des frais mensuels.

«L’intelligence logicielle surveille ce qui se passe sur le système, qu’il soit plus ou moins utilisé. S’il est utilisé davantage, nous fournissons plus de capacité d’extension et le client paie pour cela. S’il est surutilisé, nous fournissons plus de capacité d’extension et le client paie pour cela. Les clients peuvent bénéficier des mêmes avantages de type cloud dans leur environnement local et offrir la flexibilité du cloud public », a-t-il déclaré.

De plus, il a dit que l’entreprise avait pour objectif de vendre tout [hardware, storage, services, solutions] sur GreenLake d’ici 2022 et «nous transformons toute l’entreprise en ce modèle».

GreenLake, lancé il y a 10 ans, est sur la version 3.0 et peut aider les clients à économiser de l’argent dans un environnement contraint et l’entreprise a de gros clients sur la plate-forme de la région.

Egger a déclaré que HPE n’offre pas de services de cloud public dans la région mais permet à ses clients et fournisseurs de services de le faire.

«Nous avons signé un protocole d’accord avec le centre de données Moro de la Dubai Electricity and Water Authority l’an dernier et sommes le partenaire pour fournir des services cloud aux EAU», a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si l’industrie du cloud passerait d’un cloud centralisé à un format de cloud décentralisé, il a déclaré que les fournisseurs de cloud centralisés augmentaient la capacité, mais les deux existeraient à coup sûr.

En outre, il a déclaré que le cloud sur site restera et que le modèle pour l’avenir sera hybride.

«Nous faciliterons le passage des clients du site au cloud et vice versa», a-t-il déclaré.

Garage de la vie numérique à Dubai Internet City (Crédit image: Future)

HPE, qui a emménagé dans un nouveau bureau régional à Dubaï Internet City, investit dans les personnes, Digital Life Garage à Dubaï et un centre d’innovation en Arabie saoudite.

“Les investissements en Arabie saoudite et aux Emirats Arabes Unis porteront leurs fruits alors que les pays ont de grandes visions pour l’avenir et qu’ils se concentrent sur l’innovation et veulent rester à la pointe de l’adoption technologique”, a-t-il déclaré.

Digital Life Garage est un garage pour co-innover et accélérer les entreprises dans leurs parcours numériques.

Il a déclaré que HPE a développé sa méthodologie pour aider les clients dans un atelier à définir leur stratégie d’innovation.

Les partenaires locaux pour le garage comprendront des entités du gouvernement des EAU, des start-ups locales et des grandes entreprises, des partenaires de recherche et d’autres acteurs du marché concernés.

«HP a été fondée dans un garage à Palo Alto il y a 80 ans, le lieu fondateur de la Silicon Valley. Notre objectif est de faire de Digital Life Garage la prochaine Silicon Valley pour aider la région à se transformer numériquement au niveau supérieur », a-t-il déclaré.

«Le garage a des vitrines technologiques et le développement des connaissances. Nous formerons les Emiratis, en ayant des liens avec les universités, sur les logiciels et les solutions », a-t-il déclaré.

Le garage Digital Life et le centre d’innovation en Arabie saoudite devraient ouvrir leurs portes en avril.