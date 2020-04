HTC a lancé un rival VR gratuit pour Zoom et Teams

Les entreprises du monde entier se sont tournées vers les logiciels de visioconférence tels que Zoom ou Microsoft Teams comme moyen de tenir des réunions pendant l’épidémie de coronavirus, mais interagir avec des collègues se révèle quelque peu difficile lorsque derrière une webcam.

C’est pourquoi HTC a annoncé que la version bêta de sa plate-forme de collaboration et de réunion à distance pour VR, VIVE Sync sera disponible gratuitement pour les entreprises et les employés distants pendant la pandémie.

VIVE Sync, du développeur propriétaire 2 Bears Studio et HTC, prend en charge jusqu’à 30 participants simultanément et propose un suivi complet du corps afin que les avatars créés personnellement par les participants puissent communiquer en utilisant leur langage corporel réel.

La plateforme prend également en charge le suivi oculaire Tobii, qui est intégré dans des casques tels que le VIVE Pro Eye, pour des interactions plus naturelles avec des collègues ou des clients virtuels.

VIVE Sync

Travailler avec les fichiers de votre entreprise en VR est également facile car Sync s’intègre à Microsoft OneDrive et OneDrive pour les entreprises et prend en charge de nombreux formats de fichiers populaires, des PowerPoints aux PDF en passant par les vidéos.

Cependant, l’un des plus grands avantages de VIVE Sync est la possibilité de travailler avec du contenu 3D en VR. Au lieu de regarder des modèles 3D sur un écran 2D comme vous le feriez avec d’autres services de visioconférence, Sync vous permet de les importer dans votre espace virtuel et de les examiner avec votre équipe. Le logiciel prend en charge les fichiers FBX et OBJ, ainsi que les ensembles d’actifs Unity, ce qui facilite le téléchargement, l’importation et la révision de tous vos actifs 3D.

AVP du développement et de la production de contenu chez HTC VIVE, David Sapienza a expliqué comment Vive Sync permet aux équipes et aux employés distants d’interagir plus naturellement, en disant:

Contrairement à tout autre outil ou support, la RV a la capacité de connecter et d’engager des équipes et des employés distants comme s’ils étaient ensemble dans la même salle physique. Vive Sync permet à des collègues et partenaires du monde entier d’interagir dans un espace virtuel partagé, augmentant la productivité, la collaboration et la chimie de l’équipe. L’avenir du travail devient rapidement plus global et plus éloigné et la réalité virtuelle est la solution nécessaire pour réussir dans cette nouvelle réalité. »

Si vous et votre équipe avez accès à des casques VR et que vous en avez assez de regarder un écran toute la journée, vous pouvez tester VIVE Sync par vous-même gratuitement.