HTC dévoile de nouveaux produits de casque Vive polyvalents alors que le PDG Yves Maitre vise à «construire la route» pour la VR – .

Le système de réalité virtuelle Vive Cosmos de HTC propose diverses options de casque et de façade. (Photo HTC)

Alors que le long chemin vers l’adoption massive par les consommateurs de la technologie de réalité virtuelle est toujours en cours de construction, HTC reste à pied d’œuvre sur les véhicules qui emmèneront les utilisateurs dans le voyage. Et sur la base de son utilisation répétée des métaphores liées à la voiture, le PDG Yves Maître est ravi de conduire.

Six mois après son nouveau rôle de chef de la société d’électronique grand public basée à Taïwan, Maître a visité le siège nord-américain de HTC dans le quartier de Pioneer Square à Seattle le mois dernier pour parler de ce qui se passait pour un concurrent clé dans l’espace VR et discuter de la dernière itération de la société de sa gamme Vive Cosmos qui a fait ses débuts aujourd’hui.

À une autre époque, c’est un voyage qui aurait été dominé par les smartphones et les partenariats à proximité, alors que HTC a construit le matériel d’origine pour les téléphones Windows de Microsoft. Dans ce que Forbes a qualifié de «remaniement des priorités» chez le géant de la technologie, aujourd’hui, il est question de réalité virtuelle et augmentée, de nouveau matériel pour casque, de la 5G et plus encore. HTC espère rebondir à partir d’un 2019 où les revenus ont chuté de 57% à 333 millions de dollars.

“Quatre mille personnes, vous pouvez conduire”, a déclaré Maître, faisant référence à la taille de HTC et offrant la première indication de l’amour du Français pour les automobiles. “Lorsque vous conduisez une grande entreprise comme Microsoft, vous n’avez pas le sentiment de pilotage. Lorsque vous conduisez votre vélo, vous avez la sensation de direction, mais vous n’avez pas le pouvoir. Chez HTC, vous êtes en quelque sorte entre les deux – ce n’est pas la Formule 1 ou IndyCar – mais c’est très amusant. “

Maître a rejoint HTC en septembre dernier après un passage de 14 ans chez le géant des télécommunications Orange. Il a succédé à Cher Wang, qui reste la présidente du conseil d’administration de HTC.

PDG de HTC Yves Maître. (Photo HTC)

Avec HTC en concurrence avec la PlayStation de Sony et l’Oculus Rift de Facebook pour ce qui devrait être un marché VR / AR de 18,8 milliards de dollars en 2020, la tendance actuelle est à l’innovation dans ce que HTC considère comme les trois piliers de cette entreprise: créer, jouer et distribuer.

“Chez HTC, nous ne voulons pas être n ° 1 en matière de création”, a déclaré Maître. “Nos amis de Valve font bien mieux que nous, c’est pourquoi nous nous associons avec eux”, a-t-il ajouté en référence au développeur de jeux basé à Bellevue, Washington.

HTC n’a également aucune envie de rivaliser avec les opérateurs sans fil pour être n ° 1 de la distribution – bien que Maître ait déclaré que l’arrivée de la 5G changera radicalement la catégorie. HTC construit son propre «hub 5G» pour la maison et le bureau.

Cela laisse donc le jeu où l’objectif de HTC est d’être le meilleur de sa catégorie.

Après avoir projeté une projection éclaboussante au Mobile World Congress, désormais annulé, anéanti par les craintes entourant l’épidémie mortelle de coronavirus, HTC a annoncé jeudi plusieurs nouveaux éléments dans sa gamme Vive Cosmos.

Trois ans après son entrée sur le marché avec le casque Vive, HTC a dévoilé son dernier système VR basé sur PC l’automne dernier pour 699 $, avec des fonctionnalités telles que des façades interchangeables, une conception rabattable pour basculer entre le monde virtuel et le monde réel, et des visuels améliorés.

Les nouveaux produits Cosmos sont destinés à s’améliorer davantage après cette sortie et ils comprennent:

HTC Vive Cosmos Play. (Photo HTC)

Vive Cosmos Play: Destiné aux utilisateurs novices en VR, le dispositif de suivi à l’envers à 4 caméras a la capacité de croître au fil du temps pour répondre aux besoins croissants grâce à l’ajout d’une gamme complète de façades. La société appelle Play idéal pour les aventures et les applications VR d’entrée de gamme telles que «Viveport Video», «Angry Birds VR: Isle of Pigs», «The Curious Tale of the Stolen Pets» et «A Fisherman’s Tale». Il offre une option VR plus abordable et simple à utiliser pour des expériences publiques dans des environnements commerciaux ou muséaux. HTC a déclaré que le prix de Play était toujours à l’étude.

HTC Vice Cosmos XR. (Photo HTC)

Vive Cosmos XR: Une édition autonome et une plaque frontale pour Vive Cosmos qui incorpore des caméras XR de haute qualité. Présenté en tant que kit de développement au deuxième trimestre, Vive Cosmos XR permet un champ de vision pas à pas presque complet qui utilise la majorité de l’affichage VR pour intégrer du contenu réel et virtuel. Les objets virtuels peuvent être introduits dans des environnements du monde réel et les superpositions du monde réel sont mélangées de manière transparente dans l’environnement virtuel.

HTC Vice Cosmos Elite. (Photo HTC)

Vive Cosmos Elite: Destiné aux amateurs de divertissement VR les plus exigeants, l’Elite associe les performances du suivi externe à la flexibilité de la technologie à l’envers. En utilisant la technologie de la station de base Lighthouse, les utilisateurs pourront découvrir la puissance et la précision du suivi SteamVR. Elite prend également en charge l’écosystème de périphériques de Vive, y compris le Vive Tracker et l’adaptateur sans fil pour une expérience VR sans connexion. Vive Cosmos Elite comprend une plaque avant de suivi externe préinstallée, 2 stations de base SteamVR et deux contrôleurs Vive. Le bundle coûtera 899 USD et sera disponible plus tard au premier trimestre. La plaque frontale de suivi externe sera également lancée à l’échelle mondiale en tant qu’accessoire autonome au deuxième trimestre pour 199 $ en tant que mise à niveau pour Vive Cosmos ou Vive Cosmos Play.

Dan O’Brien, président nord-américain de HTC et chef d’entreprise mondial, a déclaré que les nouveaux produits s’inscrivaient parfaitement dans la façon dont HTC veut jouer dans la catégorie «jouer» mentionnée précédemment.

“Nous offrons à nos clients une flexibilité en termes de coûts et d’expérience, en les amenant jusqu’à la meilleure performance possible”, a déclaré O’Brien, faisant référence à la possibilité d’ajouter de nouvelles plaques au niveau d’introduction Cosmos Play. “Votre système commence à évoluer avec vous au fil du temps et vous achetez un système de châssis.”

Le président nord-américain de HTC, Dan O’Brien. (Photo HTC)

O’Brien a également déclaré que HTC améliorait le suivi depuis quatre mois sur le Cosmos – après avoir été critiqué à l’extérieur – et qu’il est désormais aussi bon que tout ce qui est suivi sur le marché.

Il a déclaré que l’accélération de l’adoption par les consommateurs de la technologie VR est similaire à ce que HTC a connu avec les smartphones.

«Nous fabriquions des smartphones avant de les appeler smartphones. Nous avons vu ce cycle et cette courbe d’adoption à plusieurs reprises », a déclaré O’Brien. Il faut du temps pour mettre en place des moteurs de développement et des outils de développement et pour éduquer la base de développeurs d’applications et leur fournir un magasin et une économie où ils peuvent monétiser leur travail.

HTC cible également le marché des entreprises, qui a jusqu’à présent produit des cas d’utilisation plus tangibles pour la réalité virtuelle et augmentée.

En tant qu’entreprise mondiale de 4 000 personnes, HTC s’appuie fortement sur plus de 150 employés dans la région de Seattle pour gérer ses produits, ses ventes, son marketing et ses opérations. Il existe également des laboratoires créatifs qui gèrent une grande partie de l’innovation de grande envergure en prototypant et en prouvant l’avenir des expériences logicielles et matérielles.

Décrivant une de ces possibilités innovantes, O’Brien a décrit quelque chose appelé «Project Proton» – des lunettes beaucoup plus légères qui reposent sur votre visage qui offriront une expérience de visionnement 5G et combineront les mondes de la création, du jeu et de la distribution. Le “futur de HTC” est censé être similaire à ce que Panasonic a dévoilé au CES de Las Vegas le mois dernier.

De son côté, Maître aime imaginer des lunettes qui s’assombrissent et deviennent VR puis se rallument à la réalité. Ce qu’il voit dans son esprit, c’est aussi la trajectoire de l’entreprise dans son ensemble.

“Nous avons commencé avec les smartphones et un jour j’espère que mon successeur aura ces lunettes”, a déclaré Maître, réitérant à nouveau son souhait que davantage de joueurs inondent le marché de différentes manières. “Construisez la route … construisez la route.”