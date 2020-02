HTC prévoit d’obtenir une version économique de son VR Live Cosmos

Occupant la position la plus privilégiée du secteur VR, les derniers appareils HTC Vive Cosmos présentés par la société ont proposé des kits de réalité virtuelle plus orienté haut de gamme.

Cependant, malgré sa grande facilité d’utilisation et ses fonctionnalités, la demande encore assez modérée de ces terminaux a fait que HTC n’a peut-être pas suffisamment profité de ces lunettes VR.

Quelque chose qui, selon le site Engadget China, aurait provoqué l’arrivée de une nouvelle version moins chère de la famille HTC Vive Cosmos: Cosmos Play, le Cosmos Elite et le Cosmos XR encore expérimental.

En commençant par le Vive Cosmos Play, votre périphérique d’entrée, nous trouvons des lunettes complètement identiques dans la conception, avec le même écran LCD 2880 x 1700 à 90 Hz. Et les deux seuls changements résideront dans réduire le nombre de caméras périphériques de six à quatre; et l’absence d’écouteurs à l’intérieur du kit principal.

Certains changements que nous verrons également présents dans le Vive Cosmos Elite, qui remplacer la façade pour celui lancé en septembre, qui peut maintenant être combiné avec les deux générations de stations de base et de contrôleurs SteamVR.

Enfin, le Vive Cosmos XR arrivera également avec une réduction de ses caméras extérieures, retrait d’une des deux caméras avant inférieures, prenant la caméra restante une nouvelle position au centre.

Il reste à voir dans quelle mesure cela peut ou non affecter ses performances, car ce sont les seules lunettes vraiment destinées à l’expérience de la réalité mixte, et donc, ces caméras ont le plus besoin et sont les plus utilisées.

Bien que le meilleur soit sans aucun doute que ces variantes partageront la même structure et les principaux composants du bandeau et des écouteurs, si les utilisateurs souhaitent par la suite passer à des lunettes VR d’un niveau supérieur, ils n’auront qu’à acheter cette pièce spécifique, ce qui réduira considérablement leurs dépenses.

Le grand défi de la VR

De son côté, Yves Maitre, le nouveau PDG de HTC, souligne que même avant l’arrivée de cette nouvelle famille économique, tous ses appareils VR sont restés toujours en dessous des prix de son principal concurrent.

Quelque chose qui, bien que vrai, ne supprime pas pour trouver un prix encore perçu par une grande majorité d’utilisateurs.

Et c’est que bien qu’avec une énorme possibilité d’expansion, il semble que la réalité virtuelle n’ait pas encore fini de faire un véritable saut attractif face au marché de la consommation, ni à la maison, ni par les établissements de loisirs.