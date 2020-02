HTC Proton: l’avenir de la réalité virtuelle?

Avec HTC ProtonBien que plusieurs fabricants s’intéressent au marché de la réalité virtuelle, la société taïwanaise démontre clairement qu’elle souhaite se démarquer dans ce domaine. Et il le fait avec des propositions comme une version moins chère de son HTC Vive Cosmos, comme avec des prototypes qui visent à révolutionner le marché.

Selon Engadget, PDG de l’entreprise, Yves Maitre, déclare que l’un de ses objectifs est que le design du HTC Proton ressemble à celui des lunettes normales. Et, même si un premier coup d’œil suffit pour se rendre compte qu’il reste encore de nombreuses étapes à franchir sur cette voie, il est clair que, par rapport à ce qui a existé jusqu’à présent, ce changement représente une avancée importante.

Personnellement, plus que des lunettes normales, elles me rappellent beaucoup les lunettes typiques, et en prennent également une fonction qui, je pense, est l’une des plus intéressantes de la proposition: combiner le contenu VR qu’elle montre avec de vrais éléments de l’environnement. Donc, contrairement à d’autres casques VR, nous parlerions ici d’une solution complète de réalité mixte ou réalité étendue (XR)

Une autre des fonctions révolutionnaires que pourrait avoir le HTC Proton, et qui le distingue également de l’offre actuelle de ce type d’appareils, est qu’il aurait Connectivité 5G. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’aujourd’hui, tout est encore dans l’air. HTC a rendu public le prototype (sans spécifications, dates ou quoi que ce soit, avec l’intention de recevoir des commentaires qui les aident à affiner le produit final.

Comme vous pouvez le voir sur l’image, et bien que nous parlions de HTC Proton de manière générique, en réalité Il y a deux propositions soulevé par HTC. La principale différence des deux est que l’un d’eux a une unité de traitement intégrée, tandis que l’autre vise à s’appuyer sur un périphérique externe pour effectuer ces tâches. Analysons les deux propositions …

HTC Proton autonome

La première chose surprenante à propos de ce prototype (celui qui occupe la partie supérieure de l’image) est sa taille. Nous devons tenir compte de ce que nous avons dit auparavant, ce modèle aurait un unité de traitement de données logé (il suit) à l’arrière d’eux, plutôt qu’à l’avant, quelque chose qui permet de réduire la taille de cette partie de l’appareil.

De toute évidence, ses performances ne peuvent être comparées à celles d’un ordinateur haut de gamme ou d’une console de pointe. On peut donc en déduire que, même si ce casque peut également être utilisé pour jouer, son plus grand potentiel se trouvera dans les usages liés aux espaces (musées, bâtiments historiques, etc.) et aux événements (concerts, compétitions sportives, etc.), dans lesquels son l’utilisation est liée, plutôt qu’à la réalité virtuelle, à la réalité mixte.

HTC Proton «connecté»

Ce deuxième prototype est, de par son système d’exploitation, plus proche de ce que nous connaissons aujourd’hui. Comme nous pouvons le voir sur l’image, sa conception ressemble étroitement à celle du modèle avec CPU intégré, mais se passe de cet élément. De cette façon, elle ressemble plus à des lunettes «normales» ou, plus précisément, à des lunettes de protection.

Quelque chose qui attire l’attention, oui, c’est que ce modèle (contrairement au modèle autonome) ne semble pas avoir d’écouteurs (Bien que ce soit une déduction, peut-être fausse, en observant l’image). Si c’est le cas, le principal avantage de ce modèle est qu’il serait un appareil très, très léger, mais contrairement à l’expérience qu’il offrirait, il serait moins immersif, ce qui peut nuire à son évaluation finale.

En tout cas, et je le souligne à nouveau, il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui le HTC Proton n’est qu’un prototype que nous connaissons très peu et dont une grande partie n’est pas vraiment connue, mais nous le déduisons en observant une image. Cependant, et seulement avec cela, nous pouvons déjà entrevoir potentiel révolutionnaire de cette proposition. Et, au fil des ans, tous les casques VR semblent être fabriqués avec le même moule et avec assez peu de succès. Donc, juste pour l’innovation, il vaut la peine de rester à l’écoute de l’évolution de ce projet.