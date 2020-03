Huawei a annoncé les trois smartphones de la série P40

Dans les dernières heures Huawei a présenté les modèles P40 Pro, P40 Pro + et P40, annonçant également la possibilité pour tous les utilisateurs qui achètent ces produits de recevoir 50 Go de stockage à utiliser sur leur plateforme en un an.

La plateforme en question s’appelle Huawei Cloud et, avec les 50 Go de stockage, il proposait également 10 films ou 50 euros à consommer sur la plateforme Vidéo. Découvrons tous les détails ensemble.

Huawei P40, P40 Pro et P40 + déjà disponibles en pré-commande

Tous les utilisateurs qui choisissent un P40 ou un P40 Pro bénéficieront également de trois mois gratuits de Huawei Music, plate-forme de streaming de musique de la même société chinoise. La promotion en question est valable du 26 mars 2020 au 30 juin 2020. Comme mentionné précédemment, la promotion prévoit 50 Go de cloud supplémentaires pendant 12 mois, qui seront utilisables à partir de l’activation de l’appareil lui-même.

Du 15 avril au 15 juillet 2020, il sera toutefois possible d’activer la promotion relative au streaming Vudeo. Huawei P40 et P40 Pro sont disponibles à partir du 26 mars 2020 en précommande jusqu’au 6 avril au prix de respectivement 799,90 et 1049,99 euros. La société a souligné que le prix et la disponibilité sur le marché italien du modèle P40 Pro + seront annoncés dans les prochaines semaines.

Tous les utilisateurs qui précommanderont et achèteront les appareils dans l’un des magasins en ligne et hors ligne participants recevront la Huawei Watch GT2 dans la couleur noir mat, d’une valeur commerciale de 229 euros. La promotion est valable du 26 mars au 4 mai 2020. Le PDG de l’entreprise, Richard Yu Il a déclaré: “La série P représente la combinaison parfaite d’un design innovant et d’une technologie de pointe et incarne aujourd’hui le meilleur de ces deux industries. Avec l’arrivée des HUAWEI P40, P40 Pro et P40 Pro +, nous allons encore plus loin, inaugurant l’ère de la photographie visionnaire et offrant à nos consommateurs des appareils dotés d’excellentes performances et d’un style incomparable, qui leur permettront d’exprimer leur créativité à travers des prises de vue professionnelles. à couper le souffle “.