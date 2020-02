Huawei a considéré une forme Samsung Z Flip, mais voulait «plus de smartphone»

Lors de la révélation du Huawei Mate Xs au lieu d’un début au MWC 2020, un dirigeant de Huawei a parlé à TrustedReviews et a noté que la société de technologie chinoise avait, en effet, pensé à rendre sa propre coque à clapet de style Samsung Z Flip pliable. Mais Huawei l’a rejeté pour ne pas fournir plus d’espace d’affichage, semble-t-il.

“Si vous l’ouvrez et là [isn’t] plus de smartphone, pourquoi… faire [a] pliable? ” Huawei UK MD Anson Zhang a déclaré à TrustedReviews. «Vous faites le pliable afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Pourquoi les gens [want] un pliable? … Ils veulent un appareil avec un écran plus grand mais de poche – c’est la raison derrière [it]. “

La société a plutôt opté pour une conception de téléphone pliable qui se déplierait sur un écran plus grand pour offrir aux utilisateurs une meilleure expérience, qui est devenue la série Huawei Mate X. «Vous faites pliable afin d’avoir de meilleures vues – lecture, vidéo, même multi-tâches comme Richard [Yu] a montré “, a déclaré Zhang, faisant référence au PDG de Huawei, qui a fait ses débuts sur le Mate Xs sur scène lors de l’événement.

Le Z Flip se déplie en un écran FHD + de 6,7 pouces (2 636 x 1 080) assez étroit, avec un rapport de 21,9: 9. Bien que le Huawei Mate Xs soit un peu plus court, il est plus de deux fois plus large, avec un écran de 8 pouces (2 480 x 2 200).

Pas seulement une forme – qu’en est-il du verre Z Flip?

Il s’avère que Huawei avait également exploré le verre pliable comme celui du Z Flip:

«Au début, nous avons également une autre solution similaire au pli en verre. De cette façon, c’est plus, disons, sécurisé … quand vous voyez celui-là, il y a un écart … au bord. C’est une façon plus simple de faire la conception matérielle », a déclaré Zhang.

La flexibilité a été un problème clé dans les écrans pliables, c’est pourquoi la première génération a opté pour des écrans en plastique, qui se plient mais sont loin d’être aussi durables que le verre, souvent marqués par une simple pression des ongles.

Mais même le verre ultra-mince utilisé dans le Z Flip peut être suspect. Des démontages comme ceux de JerryRigEverything révèlent que l’écran de l’appareil se raye aussi facilement que les écrans en plastique.