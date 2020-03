Huawei a créé son rival Siri appelé Celia

Puisqu’il n’y a personne présent Assistant Google sur les derniers appareils Huawei, Inclus pour la série P40, la société a révélé propre assistant vocal nommé Celia. Pour activer Celia sur votre appareil Huawei, vous devrez utiliser la phrase “Hey Celia” et elle prendra vie pour satisfaire vos demandes.

Huawei, Celia: l’assistant numérique vous sera particulièrement familier

Il comprendra les commandes en anglais, français et espagnol et se comportera comme Siri. Cela signifie que certaines interactions vocales plutôt basiques avec les principales fonctions du téléphone seront similaires. Vous pourrez alors recevoir des mises à jour météorologiques, des SMS et des demandes d’appels téléphoniques. L’assistant interagit également avec les rappels, avec votre calendrier et même traduit.

Les recherches sont effectuées avec Navigateur Huawei et le moteur de recherche par défaut par défaut est Microsoft Bing. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le moteur de recherche en Recherche Google, mais vous ne pourrez pas choisir un autre navigateur. Il est important de préciser que ces tests ont eu lieu aux États-Unis, en Europe le moteur de recherche pourrait être qwant, principal rival de la recherche Google en Europe.

Huawei a mentionné Celia pour la première fois l’année dernière, la présentant comme la version mondiale de son assistant vocal en chinois appelé Xiaoyi. Comme son prédécesseur, Celia pourra également l’utiliser la cible AI des appareils Huawei pour détecter des objets et probablement accéder à plus d’informations sur ces objets.

Celia apparaîtra sur les appareils de la société chinoise via une mise à jour ultérieure OTA, quand EMUI 10.1 arrivera officiellement avec la série de téléphones P40 sur 7 avril.