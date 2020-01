Huawei a dépassé Apple dans les ventes de téléphones portables dans le monde

Les États-Unis opposent leur veto à Huawei cela ne semble pas autant affecter le constructeur chinois, puisque a dépassé Apple dans la vente de smartphones et maintenant il est en deuxième position, encore loin de Samsung.

Ce qui précède découle des rapports de Strategy Analytics et Counterpoint Research, qui placent Huawei comme la deuxième marque avec plus d’expéditions en 2019. Les données ont une variation minimale et laissent au fabricant chinois un avantage de plus de 40 millions de téléphones vendu au cours de la dernière année.

La croissance de Huawei par rapport à 2018 est surprenante: 17% qui lui ont valu la deuxième position. Malgré cela, la société chinoise ne pouvait pas faire face à l’iPhone 11 car Apple a un record de ventes au cours du dernier trimestre avec plus de 70 millions de téléphones vendus.

Huawei a connu une croissance incroyable, bien que les choses commencent à se compliquer

Il puissance de Huawei réside en Chine, qui représente 60% de ses ventes, bien que les choses commencent à se compliquer pour l’entreprise. La une concurrence féroce dans le pays asiatique et l’Europe a commencé à passer la facture à Huawei, qui a connu une baisse de 7% au cours du dernier trimestre de l’année.

Le lancement du Compagnon 30 a été éclipsé par le manque de services Google, produit du veto américain. Alors qu’en Chine cela ne pèse pas, Les ventes en Europe et en Amérique latine ont été affectées car peu risqueraient d’acheter un terminal qui ne permet pas d’exécuter les applications Android les plus populaires, du moins pas de manière conventionnelle.

La liste apparaît également Xiaomi, qui malgré une légère baisse au cours du dernier trimestre, reste la quatrième marque la plus importante, gagnant une part de marché de 9% en 2019. Selon Strategy Analytics, les ventes en Europe ont été la clé du positionnement de Xiaomi, qui est suivi de près par OPPO.

