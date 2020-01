Huawei annonce les nouveaux MateBook D, Band 4 Pro et MateBook Pro 2019

Le 30 janvier est un jour important pour Huawei, en effet, de nouveaux produits ont été présentés pour augmenter et améliorer l’écosystème de l’entreprise: Matebook X Pro 2019, Matebook D 14 et 15 pouces, ainsi que le dernier portable Huawei Band 4 Pro.

La série Matebook est l’expression maximale de la qualité et du raffinement de la conception des produits de l’entreprise, les nouveaux Matebook D ils sont idéaux pour les utilisateurs qui sont toujours en mouvement et pour ceux qui veulent toujours le meilleur de leurs appareils. Les modèles de dernière génération peuvent être résumés en 3 adjectifs: élégant, compact et puissant. Le processeur est leAMD Ryzen 5 3500u, flanqué d’un Affichage FullView, avec une collaboration multi-écrans, mais surtout poids des soleils 01h38 ou 1,53 kg (selon la version achetée).

Les avantages des nouvelles versions concernent un caméra rétractable, un format d’image en 16: 9 et des lunettes très fines (seulement 4,88 et 5,3 mm, ainsi qu’un rapport écran / corps de 84% et 87%). Sous le capot on en trouve un mémoire de 512Go double canal, c’est-à-dire composé de deux systèmes de stockage, un à semi-conducteurs et un disque dur normal, avec protection G-Sensor contre les chocs et les chutes accidentelles et un batterie avec une charge rapide et une durée d’au moins 7 heures. N’oubliez pas collaboration multi-écrans pour une connexion rapide entre smartphone et ordinateur portable (même connecté via NFC, l’écran du smartphone sera affiché sur l’ordinateur).

Voici les nouveaux MateBook X Pro 2019 et Band 4 Pro

la MateBook X Pro invee se distingue par son incroyable affichage FullView 13,9 pouces avec un rapport écran / corps de 90% et une résolution de 3000 x 2000 pixels (3K). Les dimensions sont certainement son point fort, elle aussi a un poids de seulement 1,33kg avec une épaisseur qui s’installe 14,6 mm. Un processeur Intel a été placé sous le capot core i7 huitième génération avec 512Go de mémoire interne, avec Huawei Share 3.0 OneHop, un système de transfert de données très rapide, capable de passer 500 photos en 1 minute ou 1 1 Go de vidéo en 35 secondes entre smartphone et cahier.

Huawei Band 4 Pro c’est plutôt le nouveau smartband qui peut calculer le niveau de oxygène dans le sang, pour surveiller le sommeil et la fréquence cardiaque, tout cela grâce aux technologies TruSeen 3.5, Hear Rate Monitoring et TruSleep TM 2.0 Scientific Sleep. Les modes d’entraînement surveillés sont même 11, sans oublier le GPS intégré (non partagé avec le smartphone) et un batterie avec durée jusqu’à 7 heures d’utilisation avec GPS actif. Il y a évidemment un Affichage AMOLED de 0,95 pouces avec une résolution de 240 x 120 pixels, le tout enfermé dans un cadre métallique accompagné d’un bracelet en silicone et un poids total de 25 grammes. De toute évidence, l’appareil est entièrement compatible avec Android et iOS.

Huawei: prix et disponibilité

la MateBook X Pro sera disponible à l’achat dans les prochaines semaines avec un prix à partir de 1699 euros, le MateBook D 14 ″ de 699 euros et le MateBook D 15 ″ de 649 euros. Les utilisateurs qui les précommanderont avant le 12 février recevront en cadeau la Huawei Watch GT 2.

Alternativement, il Huawei Band 4 Pro sera disponible à l’achat demain au prix de 79 euros.