Huawei «attrapé» en utilisant des photos SLR pour promouvoir ses smartphones

Dans ce qui semble devenir une tradition pour Huawei, la marque est redevenue découvert à l’aide de photographies prises avec un appareil photo reflex numérique dans une publicité qui affirmait que tous les plans appartenaient à des smartphones de la technologie.

Le journal local South China Morning Post le révèle, soulignant que la controverse est née sur le réseau social asiatique Weibo. Là, la société a récemment publié un vidéo faisant la promotion d’un concours photo parmi ses followers dans laquelle différentes images “prises avec les smartphones Huawei” sont apparues. À la surprise de moins en moins de personnes, il s’est avéré que la déclaration n’était pas applicable à tous les plans qui figuraient dans les images.

La source susmentionnée indique qu’un Jamie-hua, utilisateur du réseau social et photographe expérimenté, est celui qui a alerté qu’une des images qui y figuraient, dans laquelle une scène d’un coucher de soleil sur une plage était montrée, n’était pas il avait été pris avec un smartphone, mais avec un reflex numérique. Plus précisément, et enquêtant sur la plate-forme 500px, il a découvert que la capture avait été faite avec un Nikon D850, un appareil photo qui oscille entre 2000 et 3000 euros (entre 50 000 et 80 000 pesos).

Image prise avec un Nikon D850 apparue dans la vidéo Huawei. | Image: Sa cravate.

Rapidement, la marque a reconnu l’erreur et corrigé la vidéo, affirmant que la décision initiale était “négligence de l’éditeur” du même. “A l’avenir, nous serons plus consciencieux et méticuleux pour empêcher ce type de situation de se produire et pour être à la hauteur de l’amour des consommateurs”, a conclu la marque dans un communiqué publié sur la plateforme.

Ce n’est pas la première fois

Le fait d’utiliser des photographies prises par des équipes hautement professionnelles dans leurs publicités et promotions n’est pas étranger à Huawei au cours des dernières années. L’année dernière, par exemple, un scénario similaire s’est déroulé dans les jours qui ont précédé le lancement du P30 Pro, le fleuron de l’époque de la technologie chinoise.

Auparavant, la firme avait également utilisé deux appareils photo reflex pour promouvoir, en 2016, le Huawei P9 et, en 2018, le Nova 3. À cette dernière occasion, une image publiée sur Instagram par l’une des actrices qui figurait dans la vidéo promotionnelle exposée, gênant, la ruse utilisée par la marque.

👇 Plus de Breaking News