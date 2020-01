Huawei, ces 21 smartphones seront bientôt mis à jour vers EMUI 10

Huawei Central en a sorti un nouveau liste des smartphones Huawei qui mettront à jour et EMUI 10. Il semble que la société ait été la seule à distribuer la liste, qui souhaitait faire connaître les modèles compatibles avec la mise à jour. Huawei aurait également indiqué également quels smartphones recevront la mise à jour EMUI 10 d’ici la fin de ce mois.

Pour vérifier s’il est disponible la mise à jour d’EMUI 10, il suffit d’atteindre la zone réglages smartphone et sélectionnez l’élément système. Une fois ici, vous devrez cliquer sur l’élément Mise à jour du logiciel et puis Vérifier les mises à jour. Si la mise à jour est disponible, vous pouvez poursuivre le téléchargement. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l’élément Télécharger et installer et attendez la fin du processus.

La mise à jour peut également être téléchargée via Hicare. Dans ce cas, vous devez démarrer l’application HiCare et cliquer sur services. Cliquez ensuite sur l’élément rafraîchir et Vérifier les mises à jour. Encore une fois, si la mise à jour est disponible pour téléchargement, vous pouvez continuer le téléchargement en cliquant simplement sur Téléchargez et installez. En attendant, nous vous laissons la liste mise à jour des Smartphones Huawei compatibles avec EMUI 10.

Smartphones Huawei qui passent à EMUI 10 en janvier:

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X (4G)

Huawei nova 5T

Smartphones Huawei qui recevront la mise à jour EMUI 10 dans les prochaines semaines:

Huawei Mate 20 RS

Huawei Mate 20 X (5G)

Huawei P30 lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 lite

Huawei P smart 2019

Huawei P smart + 2019

Huawei P smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

Huawei nova 4e

Huawei nova Lite 3