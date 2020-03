Huawei, découvrez comment obtenir FreeBuds3 en cadeau avec HUAWEI P40 Lite

Lorsque Huawei a lancé son HUAWEI P40 Lite en Italie, le 13 mars, il l’a fait avec style, offrant au HUAWEI FreeBuds 3 en cadeau à tous ceux qui auraient acheté le smartphone dans l’un des magasins participants.

Aujourd’hui, la société a annoncé qu’elle avait décidé de prolonger la validité de la promotion jusqu’au 11 avril, permettant à tous ceux qui achètent HUAWEI P40 lite dans l’un des magasins participants physiques et en ligne de recevez gratuitement les écouteurs sans fil HUAWEI FreeBuds 3 de la valeur commerciale de 179 €. Il est possible de profiter de l’offre en achetant le smartphone sur le site Web Huawei Experience Store, sur Amazon.it, sur MediaWorld.it, sur Unieuro.it, sur Euronics.it, sur Expertonline.it et sur Trony.it.

Achetez HUAWEI P40 Lite et obtenez plus de Go de HUAWEI Cloud

Au-delà, les utilisateurs eux-mêmes ils recevront gratuitement 5 Go pour sauvegarder les fichiers sur HUAWEI Cloud et 15 Go supplémentaires à utiliser au cours de l’année. Afin de profiter de l’offre et d’échanger vos prix, vous devrez vous inscrire à la promotion en présentant tous les documents requis au plus tard le 10 mai. Enfin, pour ceux qui ont besoin d’aide avec leur smartphone, HUAWEI a pensé à un service entièrement gratuit de collecte et de livraison à domicile des appareils à réparer. Ci-dessous, la fiche technique du HUAWEI P40 Lite.

Affichage HUAWEI Punch FullView

Écran LCD Huawei Punch FullView de 6,4 pouces, 16,7 millions de couleurs

Résolution 2310 × 1080 pixels, PP1 398.

processeur

HUAWEI Kirin 810 Octa-Core avec processus de production 12nm et intelligence

Appareil intégré avec reconnaissance jusqu’à 22 catégories entre les objets et les scènes.

Processeur: 2 x Cortex-A76 2,27 GHz + 6 x Cortex-A55 1,88 GHz

GPU: Mali-G52

mémoire

6 Go de RAM + 128 Go d’espace de stockage interne

Externe: emplacement NanoSD ™ jusqu’à 256 Go

Secteur photographique

arrière:

Capteur principal 48MP avec ƒ1.8

Ultra grand angle 8MP avec ƒ2.4

Caméra bokeh 2MP avec ƒ2.4

Appareil photo macro 2MP avec ƒ2.4

avant: 16MP avec ƒ2.0

Vidéos et interactions

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Déverrouillez avec la reconnaissance faciale 2D

Lentilles AR et fonction 3D Emoji

Mode HUAWEI SHARE 3.0 pour partager du contenu avec une simple touche.

batterie

Capacité: 4200mAh

Charge: technologie 40W HUAWEI SuperCharge

De 0 à 70% en 30 minutes

connectivité

4G LTE CAT. 13

WiFi: 802.11 a / b / g / n / ac 2,4G et 5G Hz

Bluetooth® 5.1, BLE, SBC, AAC

GPS / AGPS / GLONASS / QZSS / Galileo

USB: 2.0, type C

NFC

Entrée jack audio 3,5 mm

capteurs

Gravité, proximité, lumière ambiante, boussole numérique, gyroscope, hall

poids

183 g environ