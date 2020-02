Huawei devient fou et défie Samsung avec 7 caméras sur le P40 Pro Premium

Les nouvelles qui circulent ces jours-ci ont l’incroyable: Huawei pourrait lancer une version premium du prochain P40 Pro. De nombreuses nouvelles se répandent sur le net, souvent accompagnées de quelques photos de rendu de spécialistes qui affirment que ce smartphone aura jusqu’à 7 caméras, dont 5 à l’arrière.

Bien que les nouvelles soient maintenant dans le domaine public, et si un tel smartphone arrive vraiment, malgré Samsung Huawei, il deviendrait le point de référence pour les téléphones-appareils photo 2020 (comme c’était déjà le cas avec la série P20). En plus des cinq arrière, on pense que la double caméra avant pourrait adopter des selfies au ralenti déjà lancés sur l’iPhone.

Huawei défie Samsung avec 7 caméras sur le P40 Pro Premium

Huawei P40 Pro PE il a un bloc de caméra à l’intérieur qui exécute l’écriture “VARIO-SUMMILUX-H 1: 1.8-4.0 / 18-240 ASPH”. Bien que la chaîne alphanumérique soit indéchiffrable, les experts de l’industrie disent qu’un tel smartphone aura un Capteur principal 52 MP avec zoom périscopique f / 1,8 et 10x.

À l’appui, il y aura un capteur grand angle, tandis qu’un autre doit être de type ToF pour le calcul de la profondeur de champ, et enfin le dernier, malheureusement on ne sait rien mais seulement qu’il s’agit d’un téléobjectif.

En parlant de spécifications techniques, l’affichage du P40 Pro PE devrait être un 6,5 “avec la technologie OLED, tandis que le processeur sera déjà annoncé Kirin 990 SoC pris en charge par 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne. La batterie doit également arriver à 5000 mAh avec 50W de charge rapide.

Pour l’instant, Huawei n’a pas communiqué la date de lancement à un autre moment mais, conformément à la tradition, il est probable que tout est déjà établi vers le 26 mars. Peut-être encore à Paris.