Huawei devrait-il réutiliser Google Mobile Services?

La Chine et les États-Unis pourraient se rapprocher de la fin de leur guerre commerciale, mais le veto de l’administration Trump à Huawei Elle n’a fait qu’empirer au cours des derniers mois, et a eu des conséquences très graves pour le géant chinois.

L’un des plus importants a sans aucun doute été incapacité à utiliser Google Mobile Services, une partie fondamentale de l’expérience Android que nous connaissons tous. Ce système d’exploitation a une base gratuite, comme beaucoup de nos lecteurs le savent, mais les services et applications de Google manquent de cette base.

Cela signifie que Huawei a pu continuer à utiliser Android, mais sans applications Google (Youtube, Gmail, Maps, etc.) et sans le magasin d’applications Google Play Store. En effet, C’est un coup, car comme nous l’avons dit, il représente une partie fondamentale du noyau dur de l’expérience d’utilisation d’Android à laquelle nous sommes habitués.

Je ne sais pas quels résultats l’administration Trump attendait, mais au final, le coup est sorti par le cul. Huawei il a réussi à traverser la tempête et a choisi d’utiliser des alternatives à fort potentiel. Par exemple, le AppGallery, le magasin d’applications Huawei, n’a pas le même nombre d’applications que le Google Play Store, mais il a tout ce dont tout utilisateur moyen peut avoir besoin.

Google veut revenir, Huawei peut opter pour l’indépendance

Le géant chinois a investi plusieurs milliards de dollars pour booster Huawei Mobile Services, une plateforme qui émerge comme Concurrent direct de Google Mobile Services, et une éventuelle alliance avec d’autres grands fabricants chinois n’est pas exclue pour développer un écosystème commun qui leur permette de ne plus compter sur Google sur Android.

Il est évident de dire que ce serait un coup dur pour le Mountain View, car ils pourraient se terminer regarder alors que Google Mobile Services disparaît de plus de 40% du total des smartphones qui sont vendus chaque année (somme conjointe de Huawei, Xiaomi, Oppo et autres). Il est clair que cela ne vous intéresse pas du tout et nous aide à comprendre pourquoi la société qui dirige Sundar Pichai a décidé, si soudainement, qu’elle veut à nouveau faire affaire avec Huawei.

Maintenant, la balle est, d’une part, sur le toit du département américain du Commerce, qui a le pouvoir d’accorder ou de refuser la licence dont Google a besoin, et d’autre part sur le toit de Huawei, qui doit décider si vous voulez faire à nouveau confiance à la société Mountain View et renoncez à l’investissement que vous avez fait dans vos services mobiles.

À mon humble avis, je pense que la meilleure chose pour Huawei et pour les utilisateurs serait que la société chinoise continuez à développer vos propres services mobiles. Cela signifierait l’entrée de la concurrence dans un secteur totalement dominé par Google, et en même temps cela permettrait à la société chinoise d’être totalement calme face aux futures représailles des États-Unis. Maintenant, c’est votre avis, nous nous lisons dans les commentaires.