Huawei entame un partenariat avec Qwant et crée son propre moteur de recherche

aujourd’hui, Huawei, l’une des principales sociétés technologiques au monde, a annoncé avoir développé un moteur de recherche personnel pour smartphones, en collaboration avec qwant. Avec cette annonce, il garantit également de toujours mettre la confidentialité et la sécurité des données de ses utilisateurs au premier plan. Il propose donc les meilleures technologies de sécurité comme norme de confidentialité qu’un moteur de recherche peut fournir.

Huawei et Qwant, ce que ce partenariat implique et dans quels produits ce nouveau système de recherche sera présent

Dans le but de maintenir la confidentialité maximale de tous ses utilisateurs, ce moteur de recherche ne prévoit pas le stockage des cookies. De plus, l’engagement de respecter pleinement les normes de confidentialité imposées par la législation RGPD est absolu, car il ne suit pas et n’analyse pas les données personnelles de l’utilisateur en aucune façon. Non seulement cela, Huawei promet de respecter le droit d’auteur sur le contenu. Ceci, grâce à la collaboration avec les fournisseurs de nouvelles et diverses organisations dans le but de protéger le droit d’auteur du contenu de la recherche.

Parmi les options, ce moteur de recherche offrira aux utilisateurs la possibilité de décider de naviguer en mode normal ou privéet est capable de bloquer les cookies tiers. Grâce à ce partenariat, les deux sociétés, Huawei et Qwant, tentent de tirer le meilleur parti l’une de l’autre. L’objectif est d’atteindre une nouvelle norme de qualité sur la garantie de la vie privée. Pier Giorgio Furcas, l’un des principaux managers du groupe Huawei Italia l’a exprimé ainsi:

Le partenariat de Huawei avec Qwant repose sur un engagement partagé: garantir la sécurité et la protection des données personnelles de nos utilisateurs européens. Nous sommes convaincus que nous pouvons l’offrir à nos consommateurs plus de contrôle de leurs données en combinant le plus haut niveau de sécurité offert par les smartphones Huawei avec le moteur de recherche Qwant, conçu pour assurer une confidentialité maximale.

À partir de la ligne de smartphone P40, il sera possible d’utiliser le navigateur Huawei et l’application préinstallée de Qwant, sur tous les modèles.