Huawei et Google veulent travailler ensemble, tout dépend des USA

La question épineuse del Ban a causé plusieurs maux de tête à Huawei. Le plus important est certainement l’incapacité d’utiliser les services Google sur leurs smartphones. Pour cette raison la famille Mate 30 et P40 est arrivée sur le marché sans le Play Store, Maps, GMail et toutes les autres applications créées par BigG.

Cependant, grâce à un nouveau rapport, la volonté est Google et Huawei pour résoudre cette situation. En fait, il semble que le géant de Mountain View ait déposé une requête auprès du gouvernement américain pour pouvoir rétablir des relations commerciales avec Huawei. Cette demande suit une proposition similaire avancée par Microsoft.

Rappelez-vous que l’interdiction a conduit à la création d’une liste noire d’entreprises qui ne peuvent pas faire affaire avec des entreprises américaines et encore moins opérer sur le sol national américain. Huawei fait évidemment partie des principaux noms inscrits sur cette liste. La demande de Google vise à retirer le géant chinois de cette liste noire afin de redevenir pleinement opérationnel.

Huawei et Google veulent revenir collaborer

En fait, Huawei a dû développer ses services, parallèlement à Google, pour faire face au problème. Je suis né Services mobiles Huawei (HMS) qui en fait remplacent à tous égards la Services mobiles Google (GMS). De plus, le géant chinois a dû utiliser la version Open Source d’Android, implémentant HMS pour la rendre pleinement opérationnelle.

Espérons que tout cela se terminera bientôt. Démontrer le désir de revenir collaborer avec Huawei ce sont deux des entreprises technologiques les plus importantes et les plus influentes des États-Unis.. Le gouvernement devra écouter leur point de vue et intervenir. Nous attendons de nouveaux développements sous peu.