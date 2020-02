Huawei et la mise à jour d’EMUI 10: la liste des smartphones

Chaque marque de téléphonie à ce jour a sa propre façon de voir et de proposer le système d’exploitation qu’elle adopte, ce qui est dans 95% des cas androïde. Huawei, une entreprise chinoise très performante, parvient à faire de grandes choses grâce à son travail mené au fil des années. L’une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes choisissent un tel fabricant est l’interface.

la EMUI il est en fait parmi les plus intuitifs et les plus simples à utiliser, et dans ce cas nous parlerions de la 10ème version sans s’arrêter. la EMUI 10 Il est enfin prêt à arriver même pour tous ceux qui n’ont pas encore officiellement reçu la mise à jour. Les premiers commentaires de personnes qui ont reçu à la place la mise à jour sont définitivement positifs.

Huawei lance l’EMUI 10: la nouvelle mise à jour, voici quels smartphones le recevront certainement

Huawei P30 et Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite et Mate 20 X (4G et 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 et Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 et P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 et P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 et Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Voici donc les modèles HONOR qui verront la nouvelle mise à jour arriver avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités incluses:

HONOUR 9X,

HONOUR 9X Pro,

HONOR 20, 20 Pro et 20 Lite,

HONOUR View 10,

HONOUR View 20,

HONOR 10, HONOR 10 GT, HONOR 10 Lite et HONOR 10 Youth Edition,

HONOUR Play,

HONOR Note 10,

HONOUR 8X,

HONOUR 8C,

HONOR Magic 2,

HONNEUR 8A.