Huawei et smartphones pliants: produits non rentables

Plus d’un an s’est écoulé depuis la présentation des deux géants du marché des smartphones leur premier smartphone pliable, alors qu’il s’est écoulé un certain temps depuis l’arrivée effective sur le marché. D’une part, les ventes semblent s’être assez bien passées pour Samsung et Huawei, ce dernier émet quelques réserves sur ce qui précède.

Selon l’un des autres dirigeants de Huawei, Yu Chengdong, ces smartphones sont non rentable. La raison est principalement liée à écrans trop chers ce qui rend pratiquement impossible de réaliser un profit. Cette réponse est intervenue après qu’on a demandé à l’homme si les modèles auraient un jour un coût en ligne avec le haut de gamme actuel de la série P.

Huawei et smartphones pliants

Selon l’homme, c’est une possibilité, mais il faudra encore un certain temps avant d’atteindre cet objectif, si vous pouvez le définir de cette façon. Il faudra au moins un an et demi ou deux ans. Un calendrier plausible même si Samsung pourrait y arriver plus tôt compte tenu de la baisse de prix du Galaxy Z Flip comparé à Galaxy Fold Original.

Les smartphones actuellement pliables peuvent être considérés comme prototypes. La technologie derrière ces produits s’améliorera encore beaucoup et le la marge pour le faire est très large. La partie critique, comme l’a dit le directeur de Huawei, est précisément l’écran, à la fois en termes de technologie et de coûts.

L’amélioration de la chaîne de production de ces derniers grâce aux innovations futures permettra une nette réduction des coûts et donc une réduction du prix du produit final. Lorsque cela se produit, les smartphones comme ceux mentionnés ci-dessus deviendront des dieux appareils de masse à tous égards.