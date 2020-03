Huawei fait don d’une technologie en Amérique latine contre le coronavirus

SET Puebla News

Huawei a révélé la technologie qu’il implémente pour

face au Covid-19 avec la technologie pour la prévention et le traitement des

coronavirus, tout cela pour ne pas saturer les services médicaux et faire en sorte que

Les médecins sont avec les patients qui en ont le plus besoin.

Ce système de diagnostic auxiliaire est en cours

mis en œuvre au sein de l’Hôpital général du nord de Guayaquil à Los Ceibos, le

ville la plus peuplée de l’Équateur. Dans la capitale, Quito, se trouve également

dernières technologies à l’hôpital général du sud de Quito, de sorte que l’Équateur

Il dispose de ce type de technologie pour éradiquer la pandémie.

Hôpitaux équipés de ce système de diagnostic

Le coronavirus est basé sur le cloud, Huawei peut aider à détecter plus de 3000

cas par mois. Les cas les plus suspects peuvent être traités par

tomographie des poumons, qui donnera le résultat en une minute ou enverra le

les résultats d’autres hôpitaux à d’autres pour le diagnostic, ce qui rend

efficace face à des cas présumés de Covid-19 dans les principales villes de

Équateur

Toujours au Panama, la marque collabore par vidéoconférence et soutien technique afin que le ministère de la Santé communique avec tous les professionnels de la santé chinois pour partager leurs connaissances sur la maladie et, avec la Fondation Ayundiga, propose des vidéos et des cours gratuitement gratuit pour le Panama, entre autres pays ayant des besoins plus importants en raison de carences économiques et de développement.

Source: GQ

GMS