Huawei gagne toujours et les États-Unis stagnent jusqu’en mai

Ce qui pourrait maintenant être considéré comme un feuilleton, si ce n’est que les parties impliquées sont l’une des deux superpuissances économiques et l’une des plus grandes entreprises du monde, a été renouvelé pour quelques mois. la Huawei ils ont encore gagné avoir la chance de commercer avec des entreprises américaines jusqu’au 15 mai. Une autre licence temporaire.

la Département du commerce, accompagnée de la déclaration relative à cette licence, a également émis une demande spéciale. Il a demandé une contribution des entreprises américaines lorsque les licences ne seront plus prolongées. Les fonds seront utilisés pour les répercussions qu’ils subiront lorsqu’il ne sera plus possible de commercer avec des entreprises chinoises inscrit dans la liste des entités.

Huawei et les États-Unis: l’histoire continue

Certes, le producteur chinois bénéficiera de cette extension, en particulier dans cette période où l’épidémie a mis une partie de la production industrielle à genoux. Cela dit, il est évident que ce sont les États-Unis qui ne peuvent se passer de leur homologue chinois. L’action visant à mettre Huawei sur la liste semble toujours avoir été plus une action impulsive et non calculée. Toutes les licences publiées jusqu’à présent sont une tentative de mise en place de correctifs.

Huawei a déjà montré qu’il pouvait abandonner les entreprises américaines, au moins sur les pièces de quincaillerie. Du point de vue de logiciel au lieu de cela, l’entreprise est plus compliquée, mais en général, l’aiguille de la balance pointe vers le fabricant chinois. De nombreuses entreprises américaines et de nombreuses villes intérieures des États-Unis, selon l’équipement réseau de Huawei.