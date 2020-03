Huawei Kirin 1020 aspire à être le SoC le plus puissant

Huawei travaille déjà, via sa filiale HiSilicon, au développement du Kirin 1020, un SoC haut de gamme qui aura tout le nécessaire pour devenir l’une des puces les plus puissantes du secteur des smartphones.

Le Kirin 1020 sera le successeur du Kirin 990, ce qui signifie que nous ne le verrons pas avant la fin de cette année, dès que possible, et nous serons prêts à rivaliser avec le Snapdragon 875 SoC, la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm, dont la présentation devrait également avoir lieu plus tard cette année.

Au niveau CPU, le Kirin 1020 aura une configuration à huit cœurs distribué en deux grands groupes, l’un de haute performance et l’autre de haute efficacité. Le premier pourrait, à son tour, avoir une subdivision de deux cœurs à hautes fréquences et deux autres à une fréquence plus basse, comme avec le Kirin 990, qui monte deux cœurs Cortex-A76 à 2,86 GHz et deux cœurs Cortex-A76 à 2,09 GHz dans le bloc haute performance.

Kirin 1020: architecture Cortex-A78 et jusqu’à 50% de performances supplémentaires

Le principal changement que ce nouveau SoC apportera sera dans l’utilisation du Architecture Cortex-A78 dans le bloc de cœurs haute performance. Cette architecture représente une avancée importante par rapport au Cortex-A77 actuel, mais en même temps elle représente un défi important en termes de températures de travail. Nous devrons voir comment Huawei résout cet obstacle.

Nous ne disposons pas d’informations spécifiques sur le GPU, mais très probablement, il montera un Mali-G78. Si toutes ces prévisions se confirment, la différence de performances entre le Kirin 1020 et le Kirin 990 pourrait atteindre 50%.

Comme prévu, le Kirin 1020 sera accompagné d’un modem 5G hautes performances et sera fabriqué en 5 nm. Le passage à ce procédé devrait permettre une réduction notable de la consommation et des températures de fonctionnement par rapport aux 7 nm actuels.

Si tout se passe comme prévu, le premier terminal que le Kirin 1020 utilisera sera le Huawei Mate 40, successeur du Huawei Mate 30, un terminal qui sera présenté plus tard cette année et sera accompagné du Huawei Mate 40 Pro.