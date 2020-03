Huawei lance l’EMUI 10 et vérifie la liste avec l’EMUI 11: qui le recevra

Huawei il domine toujours le marché mobile malgré les divers obstacles imposés par le gouvernement USA. L’entreprise dispose encore de plusieurs appareils pour alimenter EMUI 10 et pour éviter tout malentendu, nous avons préféré publier la liste officielle.

Cependant, avec cela vient une autre liste, celle qui aurait surgi sur le Web concernant la nouvelle EMUI 11. Rappelons que cette nouvelle interface arrivera à partir de septembre.

Huawei se termine avec la distribution de l’EMUI 10 alors que le public pense déjà au prochain EMUI 11, voici les listes

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Compagnon 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Compagnon 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10

Huawei P30 et Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite et Mate 20 X (4G et 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 et Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 et P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 et P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 et Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

HONOUR 9X,

HONOUR 9X Pro,

HONOR 20, 20 Pro et 20 Lite,

HONOUR View 10,

HONOUR View 20,

HONOR 10, HONOR 10 GT, HONOR 10 Lite et HONOR 10 Youth Edition,

HONOUR Play,

HONOR Note 10,

HONOUR 8X,

HONOUR 8C,

HONOR Magic 2,

HONNEUR 8A.