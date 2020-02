Huawei lancera son haut-parleur intelligent Sound X en Espagne

Quelques mois après avoir été annoncé, le haut-parleur intelligent huawei arrivera officiellement en Europe. Avec un design inspiré du HomePod d’Apple, le Sound X sera bientôt vendu en Espagne, L’Allemagne, la France et l’Italie.

La révélation vient après une série d’annonces faite par Huawei ce matin, la plus pertinente étant celle de votre smartphone pliable Mate Xs qui arrivera également en Espagne. Avec son haut-parleur Sound X, Huawei prévoit de rivaliser sur un marché dominé par Amazon et Google, bien qu’il ne le fasse pas comme prévu en raison de la restrictions imposées par les États-Unis.

En termes de spécifications, le Sound X dispose d’un double caisson de basses de 60 W et de six haut-parleurs de 48 W qui assurent un son surround 5.1 à 360 degrés. Huawei s’est allié à Devialet, connu pour ses enceintes Phantom Gold, pour implémenter la technologie du constructeur français dans sa nouvelle enceinte intelligente.

Sans Alexa ou Google Assistant

En plus de cela, le Sound X possède également un processeur 1,5 GHz, 512 Mo de RAM, 8 Go de stockage interne, des contrôles de volume et une compatibilité avec d’autres systèmes domotiques. Contrairement à la version chinoise qui inclura l’assistant Xiaoyi, la version pour l’Europe arrivera sans cette fonctionnalité. Le veto américain empêche Huawei de mettre en œuvre le prise en charge d’Alexa ou de Google Assistant.

Le Sound X est actuellement vendu en Chine pour un prix approximatif de 260 euros. Pour l’instant sa disponibilité est inconnue et prix en Europe. Il sera important de connaître la stratégie de Huawei avec ce haut-parleur, car l’absence d’un assistant le désavantage devant Amazon, Google ou Apple.

Huawei aussi perdrait du terrain devant Xiaomi, qui a des haut-parleurs intelligents. Bien que le fabricant utilise l’assistant XiaoAI dans son pays, en dehors de la Chine, il est prévu de le proposer avec Google Assistant. Le blocus américain et la stratégie de prix bas a laissé Xiaomi en position dominante contre Huawei, qui éviers dans la vente de mobiles en Espagne.

