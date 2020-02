Huawei Mate XS 5G en vente à partir du 5 mars, mais pas en Italie

Huawei a présenté le successeur de Mate X, son premier smartphone pliable, le 24 février lors d’une conférence de presse diffusée en direct. Huawei Mate XS 5G (c’est le nom du nouveau pliable) est esthétiquement identique au modèle précédent, mais avec un secteur du matériel entièrement renouvelé avec les technologies les plus modernes et conformes aux normes en vigueur.

Huawei Mate XS 5G sera disponible à l’achat à partir du 5 mars, mais seulement dans Chine. Pour le moment, malheureusement, aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour l’appareil pour les marchés européen et italien, où le nouveau Mate XS 5G sera commercialisé au prix de 2499 euros. En Chine, cependant, le smartphone sera vendu au prix de 16 999 yuans, soit environ 2 225 euros par échange. Bref, un prix encore assez élevé, mais toujours inférieur à celui de la commercialisation en Italie.

Huawei Mate XS 5G, les fonctionnalités en un coup d’œil

Pour ceux qui ont raté la présentation officielle de Huawei Mate XS 5G, nous résumons ci-dessous quels sont les principales caractéristiques de la nouvelle brochure faite par le géant chinois.

Huawei Mate XS 5G en présente un Écran OLED de 8 pouces lorsqu’il est complètement ouvert, avec une résolution de 2480 x 2200 pixels. Cependant, lorsqu’il est plié, l’appareil Écran principal de 6,6 pouces et un 6,38 pouces secondaire.

Huawei Mate XS 5G il est alimenté par un processeur octa-core Kirin 990 5G, auquel on tient compagnie GPU Mali-G76 16 cœurs, 8 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, extensible avec NMCard jusqu’à 256 Go.

Quant au secteur photographique, Huawei Mate Xs 5G dispose d’un appareil photo principal Caméra SuperSensing 40 MP, accompagné d’un appareil photo ultra-grand angle 16 MP, un Téléphone 8 MP (OIS) et un Capteur ToF au dos. la batterieEnfin, il offre une capacité de 4500 mAh et prend en charge une charge rapide de 55 W.