Huawei Mate Xs 5G: spécifications complètes et prix

Le géant chinois vient de présenter dans la société le Huawei Mate Xs 5G, un smartphone haut de gamme flexible qui avait déjà fait l’objet de nombreuses fuites qui, au final, ont fini par se conformer majoritairement.

L’un des principaux défis auxquels est confronté tout smartphone flexible est sans aucun doute la résistance à un usage quotidien, un thème profondément lié à la durée de vie et à l’usure dont souffrira le terminal. Avec le Huawei Mate Xs 5G, d’importants changements ont été introduits à cet égard qui contribuent à améliorer le «talon d’Achille» des terminaux flexibles.

Huawei a clairement expliqué les mesures prises pour améliorer la résistance du Huawei Mate Xs 5G. Tout d’abord, nous avons un nouvelle charnière dite «Falcon Wing» qui, selon la société chinoise, est basée sur un alliage de zirconium et de “métal liquide” pour atteindre une plus grande robustesse, ce qui devrait améliorer la durée de vie du terminal.

Sur l’écran, nous avons une structure de double couche de polyimide, Un type de polymère considéré comme un matériau doté d’excellentes propriétés mécaniques, et qui est également capable d’offrir une haute résistance à la chaleur et à différents agents chimiques. Il s’agit d’un matériau coûteux utilisé dans des secteurs exigeants allant de l’automobile à l’électronique et à l’aérospatiale, entre autres.

Huawei Mate Xs 5G: design, qualité et performances vont de pair

Il est clair que Huawei n’a épargné aucun moyen d’améliorer la qualité de construction du Huawei Mate Xs 5G, en tenant toujours compte des limitations auxquelles sont toujours confrontés ces types d’appareils par leur nature même. Le géant chinois a confirmé que grâce à la nouvelle charnière ce smartphone améliore sa résistance à l’utilisation de 30%, et que la double couche de polyimide conduit à presque doubler la résistance des solutions monocouches.

Au niveau de la conception, nous n’avons pas de changements majeurs. Le Huawei Mate Xs 5G maintient la ligne du Huawei Mate X 5G, ce qui signifie que les nouveautés qui nous intéressent résident dans la qualité de construction, que nous avons déjà revue, et dans les spécifications, que nous allons découvrir dès maintenant. Ce sont les caractéristiques du nouveau Huawei:

Écran OLED pliable de 8 pouces (25: 9) lorsqu’il est étendu, avec une résolution de 2480 x 2200 pixels. Il a une taille de 6,6 pouces (19: 9) lorsqu’il est fermé.

SoC Huawei Kirin 990 5G avec processeur à huit cœurs, unité de traitement neuronal à double génération et processeur graphique Mali-G76 MC16.

Modem 5G avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 2,3 Gbps et 1,25 Gbps upload.

8 Go de RAM

512 Go de capacité de stockage extensible.

Caméra arrière grand angle 40 MP f / 1.8, caméra secondaire ultra grand angle f / 2.2, téléobjectif 8 MP f / 2.4 et capteur de profondeur ToF pour les effets bokeh.

Batterie de 4500 mAh avec recharge rapide de 55 watts.

Android 10 avec la couche EMUI 10.

Wi-Fi AC, lecteur d’empreintes digitales.

Mesures: 161,3 x 78,5 x 11 mm fermé, 161,3 x 146,2 x 11 mm avec l’écran déployé.

Poids: 300 grammes.

Il est livré avec l’écosystème Huawei Mobile Services.

Prix ​​et disponibilité du Huawei Mate Xs 5G

Huawei a confirmé par l’intermédiaire de son PDG, Richard Yu, que le lancement du Huawei Mate Xs 5G aura lieu en mars, ce qui signifie qu’il n’est pas encore disponible à l’international.

Le prix officiel de ce terminal est de 2499 euros, un chiffre qui représente une augmentation de 200 euros par rapport au prix du Huawei Mate X 5G (2299 euros).

Ce coût est-il justifié? En regardant les changements que Huawei a introduits au niveau de la qualité de construction et des spécifications, nous pouvons dire oui. Le Huawei Mate Xs 5G a une construction plus mature et fiable, et offre également des performances supérieures grâce au SoC Kirin 990 de dernière génération.