Huawei Mate Xs aura un écran flexible sans déformations

L’un des problèmes les plus importants que les smarpthones flexibles de première génération ont présenté a été sa résistance et sa durée de vie, un problème que le Huawei Mate Xs veut résoudre de manière définitive. Voulez-vous savoir comment? Bien lu, nous vous l’expliquons.

La première génération de smartphones flexibles a dû utiliser protecteurs d’écran à base de plastique car aucun des grands fournisseurs du secteur n’avait pu développer une alternative de verre ultrafin et souple utilisable avec de tels appareils. Le plastique a des avantages: il est malléable, il peut être plié sans risque de casse et il est léger et bon marché, mais en contrepartie, il n’a pas la durabilité du verre, ni la même résistance aux rayures ou à l’usure causées par une utilisation continue.

Cette réalité a fait des ravages sur les smartphones flexibles de première génération. Même le Moto RAZR n’est pas enregistré, en fait Motorola lui-même a confirmé que son écran pourrait finir par souffrir de petites déformations avec une relative facilitéet a averti que cela devrait être considéré comme quelque chose de “normal”. Ce sont les effets secondaires des plis qui se produisent dans la partie centrale de l’écran en raison de l’utilisation continue de l’appareil.

Le Huawei Mate Xs résoudra un important compte en attente

Il ne fait aucun doute que le secteur des smartphones dispose d’un important compte en attente pour accélérer le déploiement et la standardisation des écrans flexibles, et ce afin d’améliorer la durabilité et la résistance de ceux-ci. Samsung a fait un pas dans la bonne direction avec le Galaxy Z Flip, un terminal flexible qui suit le sillage du Moto RAZR en misant sur un pli horizontal, mais, contrairement à cela, utilise verre ultra fin Pour protéger votre écran.

Le cristal est une solution plus solide et plus efficace pour protéger l’écran des déformations et des rayures. La différence est très grandeEn fait, un écran protégé par du plastique peut être marqué par le simple frottement d’un clou, ce qui n’arrive pas avec le verre. Il offre également une plus grande intégrité au niveau structurel.

Dans cet esprit, il est facile de comprendre que le Huawei Mate Xs suivra les traces du Galaxy Z Flip. La nouvelle du géant chinois conservera le design de base du Huawei Mate X, ce qui signifie que l’écran flexible continuera à utiliser ce design enveloppant, mais utilisera du verre ultra-mince au lieu du plastique pour améliorer sa qualité de construction, sa résistance et sa durabilité.

La présentation du Huawei Mate Xs était marquée pour le MWC 2020, mais après son annulation, la société chinoise n’a eu d’autre choix que d’annoncer qu’elle prévoyait d’organiser un événement spécial le 23 février. Dans cet événement, nous connaîtrons toutes les clés du Huawei Mate Xs, et selon les dernières informations, nous verrons également un total de huit autres nouvelles du géant chinois.