Huawei Mate XS en vente sur Amazon avec housse gratuite

Huawei Mate XS 5G, le dépliant présenté par le géant chinois il y a quelques semaines, ainsi que le successeur du premier pliable annoncé l’an dernier, il peut être précommandé sur Amazon au prix de 2 599,90 euros. L’offre comprend une élégante couverture en cuir en cadeau, grâce auquel protéger le smartphone des chocs et de la poussière, et nous savons combien d’appareils de ce type peuvent être facilement compromis même par les plus petites choses. Huawei Mate XS 5G sera disponible à partir du 20 mars.

Huawei Mate XS 5G, principales caractéristiques

Ci-dessous, nous résumons principales caractéristiques du Huawei Mate XS 5G. Ce smartphone a un Écran OLED de 8 pouces lorsqu’il est complètement ouvert, avec une résolution de 2480 x 2200 pixels. Une fois plié, le Huawei Mate XS 5G arbore un Écran principal de 6,6 pouces et un 6,38 pouces secondaire.

Huawei Mate XS 5G il est alimenté par le SoC propriétaire de l’entreprise, avec un processeur octa-core (2X Cortex-A76 basé sur 2,86 GHz + 2X Cortex-A76 basé sur 2,36 GHz + 4X Cortex-A55 1,95 GHz) Kirin 990 5G (vous pouvez facilement deviner que le smartphone prend en charge les réseaux de cinquième génération) accompagné d’un GPU Mali-G76 16 cœurs, 8 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, extensible avec NMCard jusqu’à 256 Go.

Quant au secteur photographique, à l’arrière du smartphone il y a un appareil photo principal Caméra SuperSensing 40 MP, accompagné d’un appareil photo ultra-grand angle 16 MP, un Téléphone 8 MP (OIS) et un Capteur ToF au dos. la batterieEnfin, c’est de 4500 mAh et prend en charge une charge rapide de 55 W.