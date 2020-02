Huawei Mate Xs, le pliage renouvelé et renforcé d’ici 2020

Huawei arrive à ce qui aurait dû être sa présentation pour le Mobile World Congress de 2020, récemment annulée, pour renouveler dans un premier temps le pliage présenté pour l’édition précédente. Il Huawei Mate Xs renouvelle ce qui est vu dans la catégorie pliable persécutée, maintenant avec des fonctionnalités mises à jour et un design durci pour résister aux inclémences associées au format.

Le nouveau Mate Xs correspond à ce qui avait été promis par le constructeur il y a deux mois. Une refonte interne et externe qui met à jour un pari qui reste au plus haut en termes de coûts.

Huawei Mate Xs: le pliable, renforcé

Les principaux dispositifs de pliage à ce jour ont vu leur lancement marqué par les vulnérabilités imposées par le nouveau design. En ce sens, Huawei explique qu’il a modifié le Mate X d’origine avec deux améliorations fondamentales dans sa conception.

Huawei

Le premier est sous un écran désormais composé d’une double feuille de protection, avec lesquels ils défendent un augmentation de la résistance jusqu’à 80% – sans détails sur le type de stress – par rapport à la génération précédente.

Huawei

Sa charnière a également été améliorée par rapport à la génération précédente, qui a maintenant été durcie avec un alliage de titane jusqu’à 30% plus résistant.

Changements, également à l’intérieur

Avec les multiples retards de l’appareil d’origine, qui a finalement été mis en vente en novembre dernier en Chine, il est devenu de plus en plus difficile de justifier le matériel à l’intérieur. Plus d’autant plus que Huawei a déjà renouvelé ses puces de référence vers la fin de 2019.

Huawei

Le Huawei Mate Xs présente le Kirin 990 dans son Version 5G. Cela signifie que, contrairement au Snapdragon 865, avec la 5G intégrée dans un processus de 7 nanomètres qui est également plus efficace que celle de la dernière génération – et même que nous voyons dans Mate 30 dans sa version 4G.

Cette connectivité 5G comprend plus d’efficacité énergétique, et un NPU pour les tâches liées à l’intelligence artificielle en configuration 2 + 1 – devant le 1 + 1 de la version 4G. Cela ajoute un grand noyau, pour les tâches les plus exigeantes telles que le traitement d’image.

Quant à ses caméras arrière, il semble que le matériel que nous avons vu dans la dernière génération soit maintenu, à en juger par les caractéristiques des trois capteurs à l’arrière.

Enfin, mentionnez que Huawei ne dispose pas encore des autorisations nécessaires pour inclure des applications et services Google dans de nouveaux appareils. Par conséquent, le Mate Xs a Android 10 et EMUI 10, bien que la grande majorité des applications largement utilisées en Occident ne soient pas encore compatibles.

Huawei Mate Xs, disponibilité et prix

Le Huawei Mate Xs a été présenté en ligne, lors d’un événement préenregistré diffusé aujourd’hui. La version principale de cet appareil, avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage, devrait atteindre le marché pour l’équivalent de 2499 euros à une date qui n’a pas encore été spécifiée.

👇 Plus en hypertexte