HUAWEI MatePad, voici la nouvelle tablette avec la plume intégrée de Huawei

HUAWEI MatePad, la prochaine tablette avec la plume intégrée de Huawei, sera annoncé le 23 avril. La nouvelle a été annoncée par certaines sociétés de commerce électronique chinois, qui ont désormais ajouté la nouvelle proposition du géant chinois à leurs portails. Selon les rapports des sources, le HUAWEI MatePad devrait donc être annoncé avec les nouveaux smartphones HUAWEI Nova 7.

Plus précisément, l’appareil est apparu sur la boutique en ligne JD et VMall, avec des images et des fonctionnalités officielles. HUAWEI MatePad il aura une épaisseur de 9 mm et un poids de 810 grammes, avec un bouton d’alimentation en haut de l’appareil et un port USB Type-C en bas. L’emballage doit inclure une plume grâce à laquelle il sera possible de griffonner, dessiner, écrire des notes et prendre des notes sur la tablette, comme si vous le faisiez dans un cahier.

HUAWEI MatePad, voici les fonctionnalités connues

HUAWEI MatePad sera équipé d’un grand écran de 10,4 pouces et viendra dans différentes variantes. Plus précisément, parlons de deux modèles (4G RAM + 64 Go de stockage; 6 Go de RAM + 128 Go de stockage) pour la version WiFi, et un seulement 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne pour la version LTE. L’appareil sera alimenté par un SoC Kirin 810.

Parmi les autres fonctionnalités connues, nous en mentionnons une Caméra externe 8 MP et un interne, également 8 MP, pour prendre des selfies et passer des appels vidéo. Enfin, HUAWEI MatePad sera équipé d’un Batterie de 7250 mAh et sera équipé de EMUI 10.1. Les prix, cependant, sont encore inconnus, tout comme la disponibilité en Europe. Nous attendons donc l’événement de lancement pour en savoir plus.