Huawei n’arrêtera pas de donner des masques en raison des déclarations de Josep Borrell

Huawei continuera de donner des masques pour lutter contre le coronavirus (COVID-19) malgré certaines déclarations de Josep Borrell qui ont provoqué différentes réactions à travers le monde au cours des dernières heures.

En eux, l’homme politique espagnol, qui occupe le poste de haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité commune et vice-président de la Commission européenne, a assuré dans un article publié lundi que les dons qui arrivent ces jours-ci de Chine avec destination l’Europe pourrait être encadrée dans stratégies géopolitiques “influencer en manipulant l’interprétation des événements”.

Dans une information recueillie par EURACTIV jeudi dernier, citant une source de l’entreprise elle-même, il a été garanti que la société devait réduire ses dons de masques à l’Europe à la suite de ces déclarations. Cette personne a ajouté que le même “n’est pas le type de récit” auquel l’entreprise veut s’associer.

Huawei le nie

Après être devenu Josep Borrell un sujet tendance sur Twitter vendredi soir, la firme a réagi en assurant à ce média que “Huawei ne réduit pas ses dons de masques” et qu ‘”il travaille avec ses clients et partenaires pour maintenir la stabilité des réseaux, ce qui est crucial pour que tout le monde puisse rester connecté pendant cette période”, niant ainsi une diminution du nombre d’envois de ce dispositif médical. En outre, il a déclaré qu’ils travaillaient pour “répondre aux besoins les plus urgents” tels que ces produits de protection.

De même, la firme a publié ce samedi un article parrainé par le média politique, signé par Abraham Liu, Principal représentant de Huawei auprès des institutions européennes, où le réalisateur affirme que son aide “n’est pas conditionnelle et ne fait partie d’aucune stratégie commerciale ou géopolitique comme certains l’ont suggéré”. En même temps, il souligne qu’ils continueront “à fournir autant de masques que nous en avons quand et où nous le pouvons, quand et où ils sont nécessaires”.

