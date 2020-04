HUAWEI, ne manquez pas ces super produits sur la boutique en ligne!

Boutique Huawei c’est le nouvel espace virtuel, développé par l’entreprise, où il est possible acheter des produits de l’écosystème HUAWEI en quelques clics, pour ensuite recevoir l’appareil acheté directement à domicile, afin de faire face également aux limites découlant de la crise sanitaire en cours. Sur le commerce électronique propriétaire de Huawei, ils sont continuellement proposés offres et promotions, qui permettent aux utilisateurs d’acheter un produit à un prix compétitif. Dans cet article, nous listons les offres disponibles jusqu’au 14 mai prochain.

HUAWEI Store, voici les principales offres disponibles jusqu’au 14 mai

Quant au monde des smartphones, pour tous ceux qui, d’ici le 30 avril, achèteront un HUAWEI P30 Pro, sont attendus HUAWEI FreeBuds 3 gratuits, les écouteurs sans fil avec fonction antibruit active et commandes tactiles, d’une valeur commerciale de 179 euros.

De plus, ceux qui achèteront un HUAWEI P40 ou P40 Pro, recevra en offrir la montre intelligente HUAWEI Watch GT2 et un étui de protection pour smartphone d’une valeur de 24,99 euros. Au-delà de cela, nous soulignons que HUAWEI nova 5T est proposé au prix de 299,90 euros (au lieu de 429,90 €) et cela à l’achat d’un HUAWEI Mate XS, le nouveau smartphone pliable, vous recevrez en cadeau un étui en cuir d’une valeur de 119 euros. L’offre est valable jusqu’au 14 mai.

En ce qui concerne les comprimés, il convient toutefois de noter que HUAWEI T5 10 et HUAWEI M5 Lite 10 sont disponibles respectivement à 199,90 euros (au lieu de 279,90 €) e 249,90 euros (au lieu de 349,90 €). Enfin, en passant au monde des accessoires et des wearables, nous soulignons que La montre HUAWEI GT2 noir mat est disponible au prix de 179,90 euros (au lieu de 229,90 €), tandis que le HUAWEI FreeBuds 3 sont proposés au prix de 139,90 euros (au lieu de 179 euros). Toutes les offres sont accessibles sur ce lien.