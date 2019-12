Huawei nie les subventions du gouvernement chinois

Huawei a démenti les allégations selon lesquelles, au fil des ans, il aurait reçu jusqu'à 75 milliards de dollars de soutien de l'État du gouvernement chinois.

Les affirmations, publiées le jour de Noël par le Wall Street Journal, continuent de souligner la relation acrimonieuse entre Huawei et les États-Unis.

La société s'est récemment plainte d'avoir été victime de cyberattaques et de harcèlement de la part des autorités américaines, bien qu'elle ait affirmé à plusieurs reprises son innocence.

Allégements fiscaux

Le WSJ affirme qu'en plus de réclamer 46 milliards de dollars de prêts et de crédits ainsi que d'autres aides d'État directes, le travail de Huawei a également été complété par des allégements fiscaux d'un montant de 25 milliards de dollars. En plus de cela, des remises foncières de 2 milliards de dollars ont été signalées, ainsi que 1,6 milliard de dollars en autres subventions.

Selon une réponse publiée par ZDnet, Huawei affirme que tout allégement fiscal et toute subvention concernent 73 milliards de dollars de recherche et développement par la société. En outre, il a déclaré qu'il n'avait pas bénéficié d'un traitement préférentiel de la part du gouvernement chinois et que les entreprises occidentales s'établissant en Chine avaient également reçu des subventions et des allégements fiscaux similaires.

Cependant, le gouvernement américain est susceptible d'avoir une vision sombre de la situation, en particulier en raison de son opposition aux aides d'État couplée à ses transactions actuellement acrimonieuses avec les fabricants chinois, avec des tarifs paralysants sur les iPhones et autres appareils électroniques fabriqués en Chine évités à la dernière minute. avant Noël.

De plus, alors que Huawei a précédemment été déclaré un risque pour la sécurité par les services de renseignement américains en raison de liens étroits perçus entre lui et le gouvernement chinois, des accusations similaires ont déjà été portées contre des géants de la technologie tels que Google, qui était connu pour avoir employé des travailleurs de la sécurité nationale américaine. agences.

Via ZDnet

Restez en ligne en toute sécurité et anonyme avec le meilleur VPN.