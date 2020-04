Huawei Nova 7, Nova 7 Pro et Nova 7 SE sont officiels en Chine

Les derniers jours ont été remplis de présentations officielles pour la société chinoise Huawei. En fait, de nombreux appareils ont été annoncés pour le marché chinois (comme la nouvelle tablette Huawei MatePad de 10,4 pouces) et parmi eux il y a une nouvelle série de smartphones, ou la nouvelle Huawei Nova 7, Nova 7 Pro et Nova 7 SE.

Voici les nouveaux appareils de la série Nova 7 de Huawei

Le constructeur chinois a donc renouvelé sa gamme de smartphones appartenant à la famille Nova, apportant trois appareils. Nous sommes confrontés à deux smartphones haut de gamme et à un smartphone de milieu de gamme, mais tous trois ont en commun la présence du support de la connectivité 5G. Les processeurs utilisés sont en fait les nouveaux SoC HiSilicon Kirin 985 5G et HiSilicon Kirin 820 5G.

La conception est similaire sur les trois appareils. Tous ont en effet un affichage perforé (on trouve deux trous sur la version Pro) et à l’arrière ils ont tous quatre caméras arrière, mais avec différents capteurs photographiques. Ci-dessous, nous résumons la fiche technique et les prix de ces appareils.

Huawei Nova 7 – fiche technique

Écran OLED de 6,53 pouces en FullHD + avec gamme de couleurs DCI-P3

Processeur HiSilicon Kirin 985 5G

Processeur graphique ARM Mali-G77

Mémoire: 8 Go de RAM avec 128/256 Go de stockage

Système d’exploitation Android 10 avec EMUI 10.1

Caméra arrière quad 64 (avec OIS et f / 1,8) +8 (grand angle avec f / 2,4) +8 (téléobjectif périscopique avec OIS et f / 1,8 avec zoom 20X) +2 (macro capteur avec f / 2,4)

Caméra selfie 32 mégapixels f / 2.0

Dimensions: 160,64 x 74,33 × 7,96 mm

Poids: 180 g

Connectivité: 5G SA / NSA, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 LE, GPS, puce NFC, USB Type-C

Autre: capteur intégré, prise en charge de la double carte SIM

Couleurs: noir minuit, argent, vert forêt et violet d’été

Batterie 4000 mAh avec charge rapide 40W

Prix ​​de départ: environ 390 €

Huawei Nova 7 Pro – fiche technique

Écran OLED incurvé de 6,57 pouces en FullHD +

Processeur HiSilicon Kirin 985 5G

Processeur graphique ARM Mali-G77

Mémoire: 8 Go de RAM avec 128/256 Go de stockage

Système d’exploitation Android 10 avec EMUI 10.1

64 caméras quad arrière (avec OIS et f / 1.8) +8 (grand angle avec f / 2.4) +8 (téléobjectif périscopique avec OIS et f / 3.4 avec zoom 5X et numérique 50X) +2 (macro capteur avec f / 2.4)

Caméra selfie 32 + 8 (grand angle) mégapixels f / 2.0

Dimensions: 160,36 x 73,74 × 7,98 mm

Poids: 176 g

Connectivité: 5G SA / NSA, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 LE, GPS (L1 + L5), puce NFC, USB Type-C

Autre: capteur intégré, prise en charge de la double carte SIM

Couleurs: noir minuit, argent, vert forêt, violet d’été et rouge miel

Batterie 4000 mAh avec charge rapide 40W

Prix ​​de départ: environ 480 €

Huawei Nova 7 SE – fiche technique

Écran LCD FullHD + 6,5 pouces

Processeur HiSilicon Kirin 820 5G

ARM Mali-G57MP6 GPU

Mémoire: 8 Go de RAM avec 128/256 Go de stockage

Système d’exploitation Android 10 avec EMUI 10.1

64 caméras quad arrière (avec OIS et f / 1.8) +8 (grand angle avec f / 2.4) +2 (capteur de profondeur avec f / 2.4) +2 (capteur macro avec f / 2.4)

Caméra selfie 16 mégapixels f / 2.0

Dimensions: 162,31 x 75,0 x 8,5 mm

Poids: 189 g

Connectivité: 5G SA / NSA, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1 LE, GPS, USB Type-C

Autre: capteur biométrique latéral, support dual sim

Couleurs: noir minuit, argent, vert forêt et violet d’été

Batterie 4000 mAh avec charge rapide 40W

Prix ​​de départ: environ 313 €