HUAWEI Nova 7, tout ce que nous savons quelques jours après son lancement

L’événement de présentation des nouveaux smartphones HUAWEI Nova 7 aura lieu le 23 avril, mais certaines informations ont déjà été divulguées, ce qui – évidemment – attend d’être confirmé par la société. Selon ce qui a émergé sur le Net jusqu’à présent, la série HUAWEI Nova 7 devrait se composer de trois smartphones: le modèle de base, le modèle Pro et le modèle SE. Cette dernière devrait consister en la variante la moins chère de toute la famille, et donc mettre en œuvre des technologies moins performantes que celles que l’on retrouvera sur les frères aînés.

HUAWEI Nova 7, tout ce que nous savons

HUAWEI Nova 7 SE devrait être équipé d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, et alimenté par un SoC HUAWEI Kirin 820, accompagné de 8 Go de RAM et jusqu’à un maximum de 256 Go d’espace de stockage interne. Le smartphone devrait implémenter une quadricaméra arrière avec un capteur principal de 64 MP et une seule caméra frontale. Le HUAWEI Nova 7 SE devrait également être équipé d’une batterie de 4000 mAh avec un support de charge rapide de 40 W et prendre en charge les réseaux de cinquième génération.

HUAWEI Nova 7 et HUAWEI Nova 7 Pro, d’autre part, ils doivent être alimentés par un SoC Kirin 990 ou Kirin 985, aidé par un maximum de 8 Go de RAM et doté d’une double caméra frontale pour les selfies, bien qu’il ne soit pas encore clair si la caméra double selfie sera disponible pour les deux modèles ou uniquement pour la variante Pro. on sait également qu’il sera équipé d’un capteur photographique de 50 MP avec zoom périscopique. Les deux sont compatibles avec les réseaux 5G et devraient prendre en charge une charge rapide de 40 W. En bref, il nous suffit d’attendre pour découvrir tous les détails de ces nouveaux smartphones de Huawei. En attendant, nous vous laissons un petit teaser!