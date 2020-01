Huawei Nova 7i fera ses débuts officiels le 14 février

Il y a quelques mois, la société chinoise Huawei avait officiellement lancé un nouveau smartphone de milieu de gamme sous le nom de Huawei Nova 6 SE. Apparemment, cependant, Huawei a décidé d’apporter une version renommée de cet appareil pour le marché malaisien. Cette nouvelle version s’appellera Huawei Nova 7i.

Huawei Nova 7i sera une nouvelle image de marque du dernier Huawei Nova 6 SE

Le nouvel appareil de Huawei, comme déjà mentionné, sera essentiellement une version dédiée au marché malaisien du passé Huawei Nova 6 SE. Pour cette raison, la fiche technique et la conception de ce smartphone seront pratiquement les mêmes que celles de l’appareil précédent.

À l’avant de l’appareil, le nouveau Huawei Nova 7i présentera un large Écran LCD IPS avec une diagonale de 6,4 pouces en résolution FullHD +. La particularité de ce panneau sera la présence d’un petit trou pour la caméra avant (situé sur le côté gauche de l’écran. L’arrière de l’appareil sera plutôt occupé par une zone carrée dans laquelle ils seront placés quatre capteurs photographiques. Plus précisément, les capteurs photographiques seront respectivement de 48 + 8 (grand angle) +2 (macro) +2 (profondeur) mégapixels.

Les performances de l’appareil seront confiées, comme d’habitude par la société chinoise, au processeur HiSilicon Kirin 810. Ce dernier sera alors accompagné d’une coupure de mémoire égale à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. La version du logiciel installé à bord sera cependant Android 10 avec l’interface utilisateur EMIUI 10, mais Les services Google ne seront pas présents. Enfin, la batterie sera de 4200 mAh avec un support de charge rapide de 40 W.

Le prix de vente de cet appareil n’a pas encore été annoncé. Nous attendons de nouvelles informations.