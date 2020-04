Huawei offre trois mois de HUAWEI Music, le service de musique en streaming

Huawei Music c’est l’alternative à Spotify & Co. conçue par le géant chinois. Avec plus de cinquante millions de chansons et plus d’un million d’albums, Huawei Music propose à ses abonnés un streaming de haute qualité, sans publicité. Avant d’être lancé en Europe, le service comptait déjà 16 millions d’utilisateurs actifs chaque mois, qui accédaient au service via l’application appropriée téléchargeable depuis la HUAWEI AppGallery.

Huawei Music est désormais disponible dans de nombreux pays européens (Italie, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, France, Espagne, Belgique, Suisse, Hollande, Portugal, Finlande, Suède, Norvège, Danemark, Autriche et Grèce) au prix mensuel de 9,99 euros. Pour les utilisateurs qui s’inscrivent au service avant le 15 mai, il sera possible profitez d’un essai gratuit de trois mois à la fin de laquelle il sera possible de décider de poursuivre le renouvellement – moyennant des frais à partir du quatrième mois – ou d’annuler le service, sans pénalités ni frais d’aucune sorte.

Huawei Music, des fonctionnalités exclusives pour une expérience singulière

Huawei Music se distingue des autres services et applications du genre par la présence de certaines fonctionnalités et outils très spéciaux. Il est possible, par exemple, d’utiliser le Mode fête pour coupler d’autres smartphones HUAWEI et jouer la même chanson en même temps, afin de profiter d’un système de son surround plus riche.

Ou encore, c’est possible choisissez parmi cinq effets sonores (Kirin, pour une qualité audio 24 bits standard; 3D Surround, pour une expérience plus immersive; HiFi, pour vivre une expérience de réalité sonore virtuelle; Mega Bass, pour augmenter l’effet de basse et vivre une expérience de subwoofer ; Chorale, accentue les aigus) ou établit sa propre expérience avec la technologie Histen, pour profiter d’un son surround virtuel dans trois modes différents via un casque.

Pour profiter de la période d’essai gratuite de trois mois, il vous suffit de télécharger l’application Huawei Music depuis HUAWEI AppGallery et de vous inscrire au service en saisissant les données requises. L’abonnement peut être annulé en toute sécurité à tout moment.