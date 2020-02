Huawei ouvrira sa première usine en Europe pour fournir la 5G

Huawei a été le centre de la bataille commerciale à laquelle ils sont confrontés États Unis et la Chine, où la société a été accusée de collaboration avec le gouvernement de Xi Jinping, qui utiliserait ses Réseaux 5G pour espionner les tiers. Huawei cherche maintenant à minimiser les inquiétudes des pays européens en matière de construction une nouvelle usine en France.

Selon ., Ling Hua, président de Huawei, a annoncé la construction de sa première usine en Europe pour fournir à tout le continent sa technologie 5G. L’usine sera situé en France et aura un investissement de 200 millions d’euros pour sa phase initiale.

Bien que la France ne se soit pas prononcée à cet égard, le Huawei dit avoir consulté les plans avec le gouvernement d’Emmanuel Macron, qui avait précédemment déclaré qu’il ne ferait de discrimination à l’encontre d’aucun fournisseur externe, tant qu’ils subiraient une analyse approfondie de leur technologie pour garantir la sécurité des télécommunications.

Selon Huawei, l’usine générerait un milliard d’euros de ventes par an et emploierait un total de 500 employés dans sa phase initiale. L’usine serait responsable de la production de stations de base mobiles Bien qu’ils ne soient pas au cœur de l’infrastructure du réseau 5G, ils font partie d’une stratégie d’entreprise visant à convaincre l’Europe qu’ils ne constituent pas un danger.

L’Europe n’a pas interdit Huawei de ses réseaux 5G

Contrairement aux États-Unis et au Canada, le Union européenne a annoncé que n’exclura pas Huawei des réseaux 5G. Les États membres doivent soumettre les fournisseurs à un examen complet et prendre en compte une série de recommandations parmi lesquelles se démarque la création de profils de risques pour chaque fournisseur, renforcer les exigences de sécurité et utiliser des composants de différentes sociétés pour éviter de dépendre d’un seul fabricant.

Malgré les pressions de l’administration de Donald Trump, le gouvernement de Le Royaume-Uni a approuvé Huawei être un fournisseur non central de vos réseaux 5G. La France ne s’est pas exprimée à cet égard, bien que le plus grand opérateur de télécommunications du pays (Orange) ait préféré les technologies Ericsson et Nokia.

L’annonce de Huawei de construire une nouvelle usine est une autre tactique pour gagner du terrain dans la région. Auparavant, la société a suggéré de concéder sous licence sa technologie 5G – y compris les brevets – à une société américaine afin qu’il n’y ait aucun risque d’espionnage de la part du gouvernement chinois.

