Huawei P30 Lite a commencé à recevoir la mise à jour d’EMUI 10

Comme toujours, le haut de gamme est mieux traité que les autres modèles et cela se voit également dans la même série de smartphones. Huawei mis à jour i P30 et P30 Pro il y a déjà plusieurs mois alors que pour le petit P30 Lite jusqu’à présent, il n’y a rien eu à faire. Le mot magique est pour l’instant. Apparemment, quelque part la première version du patch dédié à EMUI 10.

Le rapport de cette version provient de Afrique du Sud. À bord, il y a EMUI 10 et ledernière version d’Android. Le poids du patch est bien 3,82 Go à cause de toutes les nouvelles et améliorations. Les performances au niveau du système seront améliorées, une bientôt disponible Mode sombre total et plus. Il convient de noter que la série P30 a été publiée avant les différends avec les États-Unis et donc il y a i Services mobiles Google.

Huawei P30 Lite: la mise à jour vers EMUI 10

Comme d’habitude, cette version n’est qu’un début. Il sort d’abord dans un pays, probablement choisi au hasard, puis va à tout le monde. Le timing est toujours un facteur inconnu, mais il faudra probablement moins de deux semaines, à l’exception de l’apparition de graves inconvénients.

Comme mentionné, la série P30 a été introduite sur le marché avant l’inclusion de la liste des entités et c’est pourquoi les trois modèles bénéficient de la Licence Android. Huawei, sachant cela, a récemment réintroduit le P30 Lite avec une mise à jour sur RAM. Cela pourrait être un excellent achat si vous êtes un fan de la série.