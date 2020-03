Huawei P40 avec HMS, lancement prévu le 26 mars

Huawei présentera les smartphones de la série P40 le 26 mars, lors d’une conférence en streaming. L’événement de présentation des nouveaux smartphones Huawei aurait dû se tenir à Paris, mais la société a décidé d’annuler l’événement en raison de l’urgence COVID-19.

Celui qui sera présenté dans quelques jours, ce sera la première série de smartphones Huawei à être équipée des services mobiles Huawei, qui remplacera les applications et les services de l’écosystème Google. Il s’ensuit qu’il ne sera pas possible, sur les smartphones Huawei de la série P40, d’installer les applications Google. Le Play Store ne sera pas non plus présent, qui a plutôt été remplacé parAppGallery, le magasin propriétaire de Huawei. À cet égard, selon ce qui ressort d’un récent rapport réalisé et publié par L’information, les effets de l’interdiction commerciale entraîneront une Baisse de 20% des ventes de smartphones Huawei.

Huawei P40 Lite est déjà officiel, les nouveaux P40 et P40 Pro sont attendus

Lors de l’événement en ligne, nous prévoyons assister à la présentation des nouveaux Huawei P40 Pro et P40. En fait, la variante Lite a été présentée ce matin.

Huawei P40 Lite c’est le modèle le moins cher de toute la gamme, mais avec des fonctionnalités comme un véritable smartphone haut de gamme. A partir de son secteur photographique, qui dispose d’une quadruple caméra arrière alimentée par l’Intelligence Artificielle, afin d’assurer des prises de vue incroyables dans n’importe quel environnement et même dans les conditions d’éclairage les plus critiques. Tout cela, accompagné d’un grand écran FullView avec un trou dans le coin supérieur gauche et d’une super batterie qui assure plus d’une journée d’autonomie.