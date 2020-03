Huawei P40: caractéristiques, spécifications et prix

Huawei a officiellement publié son jeudi nouvelle gamme P40, qui succède au P30 déposé il y a douze mois. Il l’a fait lors d’un événement en ligne, en raison de la nouvelle dynamique imposée par le coronavirus (COVID-19), où les présentations avec le public ne sont plus autorisées.

Ainsi, dans un environnement qui au fil des semaines a cessé d’être inhabituel – la même marque a déjà dû réaliser un événement purement en ligne dans le cadre du Mobile World Congress annulé, en février dernier – un nouveau lot de terminaux arrive pour proposer des nouveautés dans la partie la plus premium des smartphones vendus par la marque. Ils le font, encore une fois, sans les services Google, car les États-Unis opposent leur veto à la marque pour conclure des accords commerciaux avec des entreprises nord-américaines.

Huawei P40: l’antichambre des véritables vaisseaux amiraux

Comme cela s’est produit lors d’occasions précédentes, le Huawei P40 est le terminal le plus contenu dans les spécifications de ceux qui ont vu la lumière aujourd’hui, étant une étape précédente avant le Huawei P40 Pro et P40 Pro +, où la firme chinoise fait sa véritable exposition potentielle. Néanmoins, la proposition est plus qu’intéressante pour un public fonctionnalités haut de gamme sans avoir à passer par des prix remarquablement élevés.

Huawei P40

Affichage

6,1 “OLED, FullHD + (1080p)

La taille

71 x 149 mm

Grosseur

8,5 mm

Le poids

175 grammes

Processeur

Kirin 990 5G, 7 nm +

RAM

8 Go

La mémoire

128 Go et NMCard

Appareil photo principal

50 MP RYYB f / 1.9, large 16 MP f / 2.2 et zoom 3x 8 MP f / 2.4

Caméra frontale

32 MP f / 2.0

La batterie

3800 mAh, charge rapide 22,5 W

Résistance

IP53

Biométrie

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Lancement

À confirmer

Prix ​​officiel

799 euros

Le Huawei P40 arrive avec un Écran OLED FullHD + de 6,1 pouces, sous lequel se trouve un lecteur d’empreintes digitales, interrompu uniquement dans sa partie supérieure pour abriter la caméra avant et profitant largement du reste de ses cadres pour offrir une expérience immersive. Cet appareil photo de 32 mégapixels est accompagné d’un capteur de profondeur supplémentaire pour améliorer les prises de vue en mode portrait, d’où sa plus grande taille.

Dans son dos, son grand module photographique, qui vient de la main d’un triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 16 MP et un téléobjectif de 8 MP avec capacité de zoom optique 3x. Une configuration similaire à celle de l’année dernière et qui sert à se différencier de ses frères aînés.

5G comme il enseigne

À l’intérieur du Huawei P40 se trouve, comme principale nouveauté, le Processeur propriétaire Kirin 990, qui fournit une connectivité 5G au terminal. À une époque où la concurrence parie de plus en plus sur cette technologie, la technologie chinoise est l’un des plus forts pari sur l’avancement de la nouvelle norme.

Il intègre également un stockage interne de 128 Go, 8 Go de RAM et un Batterie de 3800 mAh avec une charge rapide à 22,5W, ce qui permettra de remplir le réservoir relativement rapidement, ce qui sera apprécié si l’on tient compte du fait que son total n’a pas pour objectif de proposer des données trop brusques.

Le Huawei P40 arrivera avec un prix de 799 euros pour son modèle de base, qui peut varier en fonction des caractéristiques et spécifications internes.

